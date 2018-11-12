Главную награду для российского экономического сообщества - Общероссийскую высшую экономическую премию "Экономист года" - вручили в Колонном зале Дома союзов. Премия учреждена Вольным экономическим обществом России и стоит в одном ряду с такими наградами, как "Учитель года", "Юрист года".

Основными критериями присуждения премии стали разработка и реализация инновационных проектов, направленных на социально-экономическое развитие страны, а также решение задач повышения качества жизни населения.

В оргкомитет, жюри и экспертный совет премии вошли известные государственные и общественные деятели, ученые, преподаватели, эксперты и предприниматели.

Звания "Экономист года" в этом году удостоились сразу четыре победителя.

Марина Ракова, генеральный директор Фонда новых форм развития образования, получила эту престижную награду за разработку и реализацию просветительского социально значимого инновационного образовательного проекта "Разработка и реализация новой модели дополнительного образования детей в форме детских технопарков "Кванториум".

Михаил Алексеев, председатель правления ЮниКредит Банк, удостоился звания "Экономист года" за формирование и реализацию программы кредитования предприятий реального сектора экономики, сельхозпроизводителей, программу ипотечного кредитования и поддержки социально-культурных проектов.

Анатолий Слудных, генеральный директор производственного объединения "Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова", стал обладателем награды за создание и реализацию программы инновационного развития предприятия, переводу производства на новую технологическую базу, за разработку и налаживание серийного выпуска высокотехнологичной продукции военного и гражданского назначения и трансфер специальных технологий в гражданскую сферу.

Премии получены за разработку и реализацию инновационных проектов, направленных на социально-экономическое развитие страны

Илья Чех, генеральный директор компании "Моторика", получил награду за разработку и реализацию социально значимого проекта "Моторика", связанного с решением важной гуманитарной проблемы - технологий протезирования верхних конечностей детей и взрослых и обеспечение бесплатного протезирования, в том числе по государственной программе социальной защиты.

"Обладатели премии "Экономист года" - это экономисты с большой буквы, - отметил президент ВЭО России Сергей Бодрунов. - Нашему требовательному жюри было сложно выбрать победителей, т.к. среди соискателей было очень много достойных претендентов. Сегодняшние победители заслуживают самого глубокого уважения и признания, от души поздравляю их".