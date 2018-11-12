Новости

Два палестинца погибли в результате израильских авиаударов 20:09
ВОЗ рекомендовал не отрывать ребенка от груди до двух лет 19:56
Новый седан Toyota Corolla: опубликовано первое изображение 19:53
Назван фактор, в четыре раза повышающий риск появления рака 19:48
Путин разрешил парламентариям отказываться от пенсионных надбавок 19:47
Медведев снял Драгунову с поста замглавы Росмолодежи 19:32
Соперники Пушилина на выборах в ДНР прокомментировали итоги голосования 19:24
Во Франции Ангелу Меркель перепутали с женой Макрона 19:22
Порошенко назвал Украину одной из беднейших стран Европы 19:14
В Дагестане в ДТП с автобусом погибли три человека 18:57
МИД РФ: Санкции США против Ирана еще больше дестабилизируют мир 18:47
Глава "Пересвет-инвеста" арестован по делу о мошенничестве 18:45
МЭР считает неэффективным введение налога на газировку 18:43
Британец умер после укуса бешеной кошки в Марокко 18:38
Названы самые популярные Деды Морозы страны 18:36
Эксперт: Любителей сладкой газировки не отпугнет рост акциза на нее 18:23
В Ростове первый снег спровоцировал пробки в 10 баллов 18:23
Власти Гоа запретили ввоз рыбы 18:22
ЦБ: Чистый отток капитала из России вырос втрое 18:18
На заводе в Рязани ликвидировано открытое горение 18:14
Знаменитые сыщики Кубани стали героями романа 18:12
Название аэропорта Симферополь выберут из трех фамилий 18:11
В Кремле прокомментировали выборы в Хакасии 18:07
В Ростове суд заблокировал сайты фирмы "Кэшбери" 18:00
В Сочи на санно-бобслейной трассе пострадал школьник 17:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 12 по 18 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 12 по 18 ноября
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Экономисты дали на декабрь неутешительный прогноз для рубля
Экономисты дали на декабрь неутешительный прогноз для рубля
12.11.2018 19:59
Рубрика: Общество

Проверено на практике

Вручена премия Экономист года
Текст: Евгения Мамонова
Российская газета - Федеральный выпуск №7717 (254)
Главную награду для российского экономического сообщества - Общероссийскую высшую экономическую премию "Экономист года" - вручили в Колонном зале Дома союзов. Премия учреждена Вольным экономическим обществом России и стоит в одном ряду с такими наградами, как "Учитель года", "Юрист года".

Основными критериями присуждения премии стали разработка и реализация инновационных проектов, направленных на социально-экономическое развитие страны, а также решение задач повышения качества жизни населения.

В оргкомитет, жюри и экспертный совет премии вошли известные государственные и общественные деятели, ученые, преподаватели, эксперты и предприниматели.
Темпы развития экономики важны как средство социального благополучия

Звания "Экономист года" в этом году удостоились сразу четыре победителя.

Марина Ракова, генеральный директор Фонда новых форм развития образования, получила эту престижную награду за разработку и реализацию просветительского социально значимого инновационного образовательного проекта "Разработка и реализация новой модели дополнительного образования детей в форме детских технопарков "Кванториум".

Михаил Алексеев, председатель правления ЮниКредит Банк, удостоился звания "Экономист года" за формирование и реализацию программы кредитования предприятий реального сектора экономики, сельхозпроизводителей, программу ипотечного кредитования и поддержки социально-культурных проектов.

Анатолий Слудных, генеральный директор производственного объединения "Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова", стал обладателем награды за создание и реализацию программы инновационного развития предприятия, переводу производства на новую технологическую базу, за разработку и налаживание серийного выпуска высокотехнологичной продукции военного и гражданского назначения и трансфер специальных технологий в гражданскую сферу.

Премии получены за разработку и реализацию инновационных проектов, направленных на социально-экономическое развитие страны

Илья Чех, генеральный директор компании "Моторика", получил награду за разработку и реализацию социально значимого проекта "Моторика", связанного с решением важной гуманитарной проблемы - технологий протезирования верхних конечностей детей и взрослых и обеспечение бесплатного протезирования, в том числе по государственной программе социальной защиты.

"Обладатели премии "Экономист года" - это экономисты с большой буквы, - отметил президент ВЭО России Сергей Бодрунов. - Нашему требовательному жюри было сложно выбрать победителей, т.к. среди соискателей было очень много достойных претендентов. Сегодняшние победители заслуживают самого глубокого уважения и признания, от души поздравляю их".

Общество Наука
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков назвал безосновательными обвинения России в сбоях GPS
В ГИБДД опровергли введение штрафов за отсутствие зимней резины
Путин поручил проанализировать рост фискальной нагрузки
"Газпром" продолжит строить "Северный поток-2" вопреки судебным спорам
В Рособоронэкспорте рассказали о росте спроса на российское оружие