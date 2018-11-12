Программу развития химического экспорта разработают к концу года

Концепцию программы ускоренного развития экспорта в химической промышленности разработают к концу этого года, сообщили "РГ" в минпромторге. Она будет работать на то, чтобы увеличить долю высокотехнологичного экспорта продукции химпрома.

Химическая отрасль понемногу, но растет. Инвестиции в основной капитал на предприятиях выросли за последние шесть лет в 2,5 раза. В прошлом году в развитие проектов отрасли вложили 430 миллиардов рублей. Увеличился и объем произведенной продукции: ее стоимость за девять месяцев 2018 года составила 3,1 триллиона рублей против 2,76 триллиона годом ранее.

Суммарный объем внешней торговли вырос за то же время на 18,2 процента до 39 миллиардов долларов. На экспорт отправляется треть всей произведенной в России "химии". Правда, в основном это так называемые "базовые" химикаты: продукты с низкой добавленной стоимостью - минеральные удобрения, аммиак, метанол, капролактам и некоторые другие. А вот специальную, или малотоннажную, химию - специальные полимеры, строительные добавки, поверхностно-активные вещества, катализаторы, красители и прочее - российские предприятия до сих пор сами закупают за рубежом.

Объемы импорта в стоимостном выражении все еще превышают объемы экспорта: 21 миллиард долларов против 18 миллиардов за январь - сентябрь 2018 года. И вряд ли в ближайшее время расстановка сил изменится, потому что растут объемы экспорта и импорта примерно одинаковыми темпами: на 16 и 17 процентов по сравнению с прошлым годом соответственно.

Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса до 2030 года предусматривает снижение доли импорта химикатов с 46 до 28 процентов и увеличение доли экспорта продукции глубокой переработки с 21 до 45 процентов. Майский указ президент предписывает довести объемы экспорта химпрома до 34 миллиардов долларов к 2024 году, а это почти в два раза выше показателей 2017-го. Власти рассчитывают реализовать около 200 инвестпроектов с суммарным объемом инвестиций триллион рублей.

"Прирост экспорта будет обеспечиваться за счет наращивания поставок с действующих производств и создания новых. Речь идет о 40 проектах с общим объемом инвестиций более 600 миллиардов рублей. Их реализация обеспечит прирост экспортных поставок химической продукции к 2024 году на 2,85 миллиарда долларов", - пояснил "РГ" Виктор Евтухов, замминистра промышленности и торговли.

На экспорт идет в основном дешевая "базовая" химия, а дорогую специальную предприятия до сих пор сами покупают за рубежом

Среди четырех десятков новых предприятий и цехов 12 будут заниматься производством минеральных удобрений и карбамида, три - производством аммиака и столько же - изготовлением метанола. Крупнейший из ориентированных на экспорт проектов, работа над которыми ведется уже сегодня, реализует компания "ЕвроХим". Речь идет о создании производства аммиака в Кингисеппе Ленинградской области мощностью миллион тонн в год. "Запуск проекта обеспечит прирост экспорта в 19 миллиардов рублей к 2024 году. Общий объем инвестиций по проекту составит 60 миллиардов рублей", - сообщили "РГ" в минпромторге.

Еще один крупный экспортный проект реализует Балтийская газохимическая компания. В 2023 году она планирует запустить производство метанола, весь объем которого - 40 миллиардов рублей в стоимостном выражении - планируется отправлять на экспорт в страны ЕС, Китай и США.

Камни преткновения, о которые "спотыкается" химпром, примерно те же, что и в других отраслях. Это нехватка дешевых "длинных" и "коротких" кредитов, отсутствие современных технологий производства продукции высокого передела, оторванность от науки. Последняя проблема стоит особняком и особенно остро. Так, по словам Виктора Иванова, президента Российского союза химиков, производство полимерных материалов из углеводородного сырья сегодня развивается в России в основном благодаря покупке технологий за рубежом. В частности, компания Сибур строит крупнейший в истории современной России нефтехимический комбинат "ЗапСибНефтехим" с привлечением зарубежных технологий. А для запуска нового производства на тамбовском предприятии "Пигмент" пришлось пригласить зарубежных специалистов, потому что у своих не хватало компетенций. Собственные технологии на предприятиях не внедряются, их зачастую просто нет, потому что нарушены связи между фундаментальной наукой, отраслевыми институтами и предприятиями.

Ассортимент российской специальной химии по этой же причине почти не расширяется. "В советское время малотоннажная химия развивалась в четырех организационных форматах: научные центры, НПО, производства на комплексах спецхимии и как побочные производства на заводах крупнотоннажной химии. Сегодня темпы наращивания производства "малотоннажки", господдержка и развитие импортозамещающих технологий не соответствуют потребностям обеспечения экономики этим видом продукции", - заявил Виктор Иванов.

Существующие меры господдержки отчасти помогают решать проблемы химпрома. Так, в этом году правительство утвердило меры по поддержке производства лакокрасочной продукции, шин, минеральных удобрений, искусственных волокон. Действует стратегия развития химической и нефтехимической промышленности до 2035 года и программа развития терминалов - "перевалочных пунктов" для вывоза продукции химпрома на экспорт. Фонд развития промышленности выделяет деньги на предпроектные и проектные изыскания и на разработку технико-экономических обоснований.

34 миллиарда долларов составит объем экспорта химпрома к 2024 году, это почти вдвое больше, чем в 2017-м.

Но этого недостаточно. Сейчас промышленники предлагают минпромторгу сформировать информационную базу стратегически значимых веществ и технологий, отсутствие производства которых сдерживает развитие всего химического комплекса. В дальнейшем оказывать поддержку отрасли можно будет в соответствии с этой базой.