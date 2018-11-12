Путин обсудил на Совбезе подготовку к визиту в Сингапур

На совещании в Ново-Огареве президент проинформировал постоянных членов Совета Безопасности РФ о кратких контактах на полях мероприятий в Париже.

Как рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Париже было свыше 70 глав государств, и со многими из них Владимир Путин кратко пообщался. "Таких контактов было много", - уточнил он. В частности, представитель Кремля упомянул президента США Дональда Трампа и израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Также речь шла о подготовке к визиту главы государства в Сингапур, где состоится саммит Россия - АСЕАН и 13-й Восточноазиатский саммит. Путин вылетит туда сегодня вечером, визит продлится несколько дней.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.