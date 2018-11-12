Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву провести анализ по отраслям и регионам в связи с ростом фискальной и квазифискальной нагрузки на граждан России. Об этом глава государства заявил 12 ноября на совещании с членами правительства.

Глава государства начал совещание с одной из самых острых тем последнего времени - цен на топливо. Фото: РИА Новости

Владимир Путин начал совещание с одной из самых острых тем последнего времени - цен на топливо. Открывая встречу с кабмином в Ново-Огарево, он попросил вице-премьера Дмитрия Козака доложить о работе по сдерживанию цен на нефтепродукты. "Мы договаривались с вами о том, что правительство проведет эту работу еще месяц назад", - напомнил он. Президент подчеркнул, что ситуация в этой сфере должна быть рыночной, но все-таки требует регулирования.

"Когда на мировом рынке нефти цены поднялись и поднялись прилично, это совсем не значит, что мы должны обеспечивать такую же сверхприбыль и внутри страны. Нужно так или иначе эту сферу регулировать", - сказал Путин.

Вице-премьер Дмитрий Козак доложил президенту, что ситуация на рынке топлива уже стабилизирована. По его словам, нефтяные компании выполняют свои обязательства по стабилизации цен на топливо. "Цены заморожены и будут сохраняться такими с учетом инфляции, изменений налогового законодательства до конца марта", - сообщил он. Козак напомнил, что 31 октября состоялось совещание со всеми компаниями сектора и были достигнуты договоренности о том, что с 1 ноября цены замораживаются. С 7 по 10 ноября были подписаны соответствующие соглашения со всеми нефтяными компаниями.

Вице-премьер отдельно пояснил, что соглашения правительства с нефтяными компаниями учитывают переход с летнего на зимнее дизельное топливо. Поэтому допускается рост цен на зимнее топливо на 2 рубля по сравнению с летним.

Козак также рассказал, что ФАС и минэнерго проанализирует независимые сети АЗС в регионах до конца года. По его словам, с ними также могут быть подписаны соглашения о стабилизации цен.

По итогам своего доклада он пообещал президенту, что правительство будет контролировать цены на топливо и в случае нарушений применит системные меры ко всем компаниям в виде заградительных пошлин. "Мы будем контролировать эту ситуацию. Мы договорились с компаниями, что действует принцип "один за всех и все за одного", иначе будет недобросовестная конкуренция. Если кто-то один не будет выполнять соглашение, то мы вынуждены будем применять системные меры, которые предусмотрены законом в виде введения заградительных экспортных пошлин", - сказал Козак.

Владимир Путин отдельно поднял вопрос о фискальной нагрузке на население. Он поручил кабинету министров проверить, действительно ли наблюдается ее рост. "Профсоюзы обращают внимание на то, что, по их мнению, растет фискальная и квазифискальная нагрузка на население", - сказал президент. Стоит напомнить, что в минувшую пятницу об этом Владимиру Путину рассказал глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Глава государства попросил премьер-министра Дмитрия Медведева провести анализ того, что происходит по отраслям и регионам, "что в реальной жизни происходит, а не на бумажках".

Еще одной важной темой совещания стал вопрос о ценах на лекарства. Путин призвал к предотвращению закупок лекарств по завышенным ценам. По его мнению, таким задачам должна отвечать информационно-аналитическая система мониторинга и контроля в сфере госзакупок лекарств.

"Основная задача системы - предотвращение неэффективного расходования бюджетных средств, конечная цель - предотвращение закупок по повышенным ценам и перекладывания этого на плечи граждан. Эта система должна препятствовать такому развитию событий", - пояснил глава государства.

Путин поинтересовался у главы минздрава Вероники Скворцовой, насколько система может это делать. Скворцова ответила утвердительно и сообщила, что по ряду однородных групп лекарств уже удалось снизить цену на 10-15%. Министр также рассказала президенту, что около 70% лекарственных препаратов на российском рынке должны быть взаимозаменяемыми к 2021 году. По ее словам, минздрав и ФАС разработали законопроект, который расширяет понятие взаимозаменяемости лекарственных препаратов. Документ уже прошел согласование с ведомствами и сейчас находится в правительстве.

Около 70% лекарственных препаратов на российском рынке должны быть взаимозаменяемыми к 2021 году

В повестке совещания Владимира Путина с членами правительства было также заявлено обсуждение новой системы утилизации твердых отходов. После совещания глава минприроды Дмитрий Кобылкин рассказал журналистам, что правительство будет контролировать возможный рост цен на утилизацию твердых бытовых отходов. Как сообщил министр, вся страна на новую систему обращения с отходами готова будет перейти с 1 января 2019 года.

"Наша задача - проконтролировать рост тарифов. Сделать так, чтобы население почувствовало минимальную нагрузку на этом направлении", - сказал Кобылкин. Он подчеркнул, что Владимир Путин поручил не допустить значительного роста тарифов на вывоз отходов.

При этом министр отметил, что плата за утилизацию твердых коммунальных отходов в платежных квитанциях может все же вырасти в ряде регионов.