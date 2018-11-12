Путин поручил проанализировать рост фискальной нагрузки

На встрече с членами правительства президент РФ Владимир Путин отдельно поднял вопрос о фискальной нагрузке на население. Он поручил кабинету министров проверить, действительно ли наблюдается ее рост.

"Профсоюзы обращают внимание на то, что, по их мнению, растет фискальная и квазифискальная нагрузка на население", - сказал президент. Путин попросил провести анализ того, что происходит по отраслям и регионам, "что в реальной жизни происходит, а не на бумажках".

Глава государства рассказал, что эту тему он обсуждал на недавней встрече с главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым.