Путин призвал предотвращать закупки лекарств по завышенным ценам

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством призвал к предотвращению закупок лекарств по завышенным ценам. По его мнению, таким задачам должна отвечать информационно-аналитическая система мониторинга и контроля в сфере госзакупок лекарств.

"Основная задача системы - предотвращение неэффективного расходования бюджетных средств, конечная цель - предотвращение закупок по повышенным ценам и перекладывания этого на плечи граждан. Эта система должна препятствовать такому развитию событий", - пояснил глава государства.

Путин поинтересовался у главы Минздрава Вероники Скворцовой, насколько система может это делать. Она ответила утвердительно и сообщила, что по ряду однородных групп лекарств уже удалось снизить цену на 10-15%.