В Париже торжественно отметили окончание I Мировой войны. Да, именно этот Город был геополитическим центром Войны. Она началась в августе - сентябре 1914 г. броском немцев на Париж, который был с огромным трудом отбит ("чудо на Марне"), она закончилась в июле - августе 1918 г. вторым рывком Германии опять на Марну, а в ответ пошло контрнаступление Антанты, которое завершилось полным разгромом "II Рейха". Вот она - Спираль...

В первом сражении на Марне важную роль сыграл русский бросок в Восточную Пруссию - второй фронт оттянул часть сил немцев. Август 14 г. стал катастрофой для России ("чудо под Танненбергом"), в разгроме армии Самсонова многие видят пролог Большой Русской Трагедии 17 г. ("русский крейсер затонул, когда гавань была уже видна" - Черчилль).

Во втором сражении на Марне огромную роль сыграли США - приход свежих американских войск означал, что крах Германии неизбежен. Это стало Триумфом США. США не имели в 1 МВ (как почти ни в одной своей войне) узкопрагматических целей - не защищались, т.к. никто на них не нападал, не проводили аннексий, не добивались репараций, ничего не "захватывали". Они всегда воюют из идеологических ("идеалистических") и "общегеополитических" соображений. Но участие в 1 МВ (всего в американской армии невозвратные потери были ок. 116 000 чел.) стало для США куда важнее любых "захватов". Вчерашние "младшие братья" вернулись в Старый Свет спасителями, "старшими братьями", победителями немцев, а на самом деле - победителями Европы. Победителями экономическими, идеологическими , политическими. Высадка американской армии стала торжественной увертюрой "американского XX века", который вопреки календарю продолжается и сегодня.

В Европе выигравших - не было. Франция надорвалась под грузом Победы, которую торжественно празднует

А в Европе выигравших - не было. Франция надорвалась под грузом Победы, которую торжественно празднует. Она так и не оправилась от военных ран - погибли 1 800 000 военных и штатских на 39 млн населения (Россия - 2,7 млн на 175 млн населения, Германия - 3 млн на 68 млн населения). В 1940-м, когда "надо было повторить", - Франция сказала "спасибо Деду-Петэну" за капитуляцию.

Но если все страны так или иначе проиграли, то "зачем" и "почему" была 1 МВ?

1 августа Германия объявила войну России. В эту воронку "добровольно-вынужденно" втянулась, "выполняя союзнический долг", Франция, которая боялась остаться один на один с саблезубой Германией в случае "одинокого поражения" России. За Францией также "добровольно-вынужденно" в войну вступила Англия... Но за что же воевали Германия с Россией?

Все описано по секундам, все архивы открыты, мемуары написаны, секретов нет - и все непонятно!

Группа мальчишек с мечтами о "Великой Сербии" 28 июня убивает австрийского эрцгерцога (он хотел мирной интеграции славян в составе Австрии). Группа авантюристов в руководстве Австрии видит тут прекрасный предлог для нападения на Сербию. В "маленькой победоносной войне" они искали выход из безнадежного внутреннего кризиса "лоскутной" Австро-Венгрии, которую ненавидели жившие в ней славяне. Да, австрийцы понимали, что война может стать совсем не "маленькой", но надеялись, что Германия их поддержит, а Россия не рискнет воевать с Германией... ради Сербии!

Преступно-легкомысленный расчет, но он почти оправдался! Николай II и правда не хотел войны. Предоставить сербов их участи он не мог: нельзя терять международный авторитет. Кроме того, положение Романовых в России было немногим лучше, чем у Габсбургов в Австро-Венгрии. К 1914 г. в воздухе опять пахло Революцией, авторитет Монархии шатался. В такой ситуации съесть чудовищное унижение - "германцы топчут славян, Россия бездействует" - невозможно. И наоборот - война сплачивает страну вокруг Монарха. Николай это знал, но бросаться в Большой Огонь все равно боялся. Он давил на сербов, чтобы они шли на уступки, вел активную переписку с Вильгельмом, чтоб избежать столкновения. В своей последней телеграмме, 29 июля, Никки предлагал Вилли передать вопрос о конфликте Австрии с Сербией на рассмотрение Международного третейского суда в Гааге. Вилли не ответил.

Задом наперед, пихая друг друга, Австрия - Россия - Германия - Франция - Англия и рухнули в общую пропасть

Вильгельм при всей своей мегаломании тоже боялся войны. Однако в дело вступили военные - в Германии, России, Франции. Нет, и они не рвались воевать (хотя немцы разработали "гениальный" план Шлиффена, который оказался планом суицида Германии, как через 30 лет "план Барбаросса"). Но уж тем более они не хотели поражения! А чтоб избежать поражения - необходимо первыми провести мобилизацию. Но мобилизация одной страны провоцирует мобилизацию другой, а значит и войну!

Задом наперед, пихая друг друга, Австрия - Россия - Германия - Франция - Англия и рухнули в общую пропасть. "Дедка за репку, бабка за дедку...".

Такой рисунок группового евросуицида. Амбиции, мелкие расчеты, "честное Императорское"... Пьяные мажоры устроили ночные гонки, задавили кучу людей (правда, эти последние "добровольно рвутся" под колеса "во имя Родины"), сами разбились... И это... - ВСЕ?! Вся История? Конечно, мы ищем под этими глупостями фундаментальную "метафизическую Причину" - чтоб нам было не так стыдно... Да, Время Сословных Империй почему-то должно было (?) кончиться, вот История выбрала такой способ. Европа должны была (?) перезагрузиться, сложиться в новый Пазл.

Если в Париже стоять на площади Конкорд и смотреть на Елисейские поля, то видишь два потока. Справа - машины едут вверх к Триумфальной площади, слева - едут вниз, от Триумфальной площади. Вечное, непрерывное движение - людей, огней, времени. В одной из узловых точек Человеческой Истории.