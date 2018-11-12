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12.11.2018 08:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Атмосферное давление в Москве побило рекорд 25-летней давности

В Москве атмосферное давление побило очередной рекорд. Минувшей ночью оно выросло до 770 мм ртутного столба. Причиной такого высокого давления стал арктический антициклон.

Фото: Руслан Шамуков/РИА Новости
В России установится аномально холодная погода

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичное метеобюро, прежний рекорд для 12 ноября был установлен в уже далеком 1993 году. Тогда было зафиксировано 767 мм рт. ст.

Отметим, что это не единственное рекордное значение для сегодняшней ночи в Москве. Впервые с начала этой осени столбики термометров опустились до 6,9 градуса ниже нуля. Эта ночь стала самой холодной в этом сезоне.

Сегодня, по данным Гидрометцентра России, в Москве ожидается морозная погода, воздух не прогреется выше -3..-1°, осадков не будет. Такая же температура сохранится и завтра.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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