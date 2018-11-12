Атмосферное давление в Москве побило рекорд 25-летней давности

В Москве атмосферное давление побило очередной рекорд. Минувшей ночью оно выросло до 770 мм ртутного столба. Причиной такого высокого давления стал арктический антициклон.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичное метеобюро, прежний рекорд для 12 ноября был установлен в уже далеком 1993 году. Тогда было зафиксировано 767 мм рт. ст.

Отметим, что это не единственное рекордное значение для сегодняшней ночи в Москве. Впервые с начала этой осени столбики термометров опустились до 6,9 градуса ниже нуля. Эта ночь стала самой холодной в этом сезоне.

Сегодня, по данным Гидрометцентра России, в Москве ожидается морозная погода, воздух не прогреется выше -3..-1°, осадков не будет. Такая же температура сохранится и завтра.