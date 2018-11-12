Экс-директора школы в Иванове оштрафовали за трудоустройство педофила

В Иванове суд вынес обвинительный приговор бывшей руководительнице местной школы, которая сначала незаконно приняла на работу, а затем отказалась увольнять педагога-педофила, сообщает региональное Следственное управление СКР.

Суд в Иванове вынес обвинительный приговор экс-директору образовательного учреждения областного центра. Женщину признали виновной в халатности по части 1 статьи 293 УК РФ. Как выяснилось на следствии и в суде, в ноябре 2011 года директор школы без проверки приняла на работу учителя, уличенного в сексуальных преступлениях против детей. По закону, человек, совершавший преступления против детей, не имеет права заниматься педагогической деятельностью.

- В дальнейшем, располагая информацией о наличии обстоятельств, препятствующих осуществлению указанным лицом педагогической деятельности, директор не приняла мер к его увольнению. В результате были существенно нарушены права и законные интересы обучающихся данного образовательного учреждения, - сообщили в СК.

В июне этого года суд признал педагога школы виновным в совершении более 60 преступлений против половой неприкосновенности детей, которые учились в этой школе. Мужчину отправили в колонию на 14 лет за изготовление детской порнографии и насильственные действия сексуального характера в отношении 11 учеников школы в возрасте от семи до 14 лет.

По приговору суда экс-директор школы выплатит штраф в размере 80 тысяч рублей. Кроме того, женщине на два года запретили занимать руководящие должности в системе образования Российской Федерации.