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12.11.2018 13:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-директора школы в Иванове оштрафовали за трудоустройство педофила

Текст: Анна Скудаева (Иваново)

В Иванове суд вынес обвинительный приговор бывшей руководительнице местной школы, которая сначала незаконно приняла на работу, а затем отказалась увольнять педагога-педофила, сообщает региональное Следственное управление СКР.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Суд в Иванове вынес обвинительный приговор экс-директору образовательного учреждения областного центра. Женщину признали виновной в халатности по части 1 статьи 293 УК РФ. Как выяснилось на следствии и в суде, в ноябре 2011 года директор школы без проверки приняла на работу учителя, уличенного в сексуальных преступлениях против детей. По закону, человек, совершавший преступления против детей, не имеет права заниматься педагогической деятельностью.

- В дальнейшем, располагая информацией о наличии обстоятельств, препятствующих осуществлению указанным лицом педагогической деятельности, директор не приняла мер к его увольнению. В результате были существенно нарушены права и законные интересы обучающихся данного образовательного учреждения, - сообщили в СК.

В июне этого года суд признал педагога школы виновным в совершении более 60 преступлений против половой неприкосновенности детей, которые учились в этой школе. Мужчину отправили в колонию на 14 лет за изготовление детской порнографии и насильственные действия сексуального характера в отношении 11 учеников школы в возрасте от семи до 14 лет.

По приговору суда экс-директор школы выплатит штраф в размере 80 тысяч рублей. Кроме того, женщине на два года запретили занимать руководящие должности в системе образования Российской Федерации.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область Иваново
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