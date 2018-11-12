Из окон старинного особняка на Хайнцштрассе в Лейпциге лилась музыка. Свои произведения исполнял молодой пианист и композитор из российской столицы Кирилл Рихтер. Так начались в Лейпциге Дни Москвы в Германии, которые 13 ноября переедут в Берлин.

"Мы рады, что жители Лейпцига имеют возможность поближе познакомиться с Москвой, ее культурой, - сказала бургомистр саксонского города Скади Янике. - Ведь мы не только партнеры, но и друзья. А такие отношения являются залогом мирного существования". Янике отметила, что в их городе проживает более 5500 россиян, чему лейпцигцы рады: это обогащает жизнь города. Глава московской делегации министр правительства российской столицы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин сказал: "В прошлом году во время проведения выставки "Денкмаль - Москва" мы пообещали провести Дни Москвы в Германии и начать их с Лейпцига. И вот - выполняем свое обещание".

Он напомнил, что два города связывают партнерские отношения на протяжении 20 лет, а четыре года назад мэры Сергей Собянин и Буркхард Юнг подписали меморандум о сотрудничестве, которое развивается в области транспорта и градостроительства, образования, здравоохранения и других. Сейчас Москва участвует еще в одном крупном совместном проекте: реставрации православного Свято-Алексиевского храма - памятника русской славы, возведенного в 1913 году в память о русских воинах, павших в "Битве народов" во время Наполеоновских войн около Лейпцига. На реставрацию купола храма, интерьеров, библиотеки, музея, обновление церковной утвари и благоустройства территории столичные власти выделили из бюджета 25 миллионов рублей. Участвуют в финансировании работ и земля Саксония с городом Лейпцигом. Осмотрев обновленный храм, Сергей Черемин и консул РФ в Лейпциге Андрей Дронов возложили венки.

В зоопарке Лейпцига открылась фотовыставка редких рептилий, которыми славится Московский зоопарк: их в его коллекции 400 экземпляров 80 видов. Гендиректор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что в Москве недавно получено потомство калимантанского безухого варана, чего до сих пор не удавалось ни одному зоопарку в мире. Руководитель зоопарка Лейпцига Йорг Юнхольд сообщил, что еще с 40-х годов прошлого века они успешно разводят амурских тигров, одного из которых им подарила Москва. Приехав в Москву впервые после 1983 года, на 150-летие зоопарка, Йорг Юнхольд был удивлен изменениями в облике города и зоопарке. Он считает, что главная задача зоопарков - способствовать размножению редких видов животных. И донести до людей, что принять участие в сохранении всего богатства животного мира может каждый, если не будет покупать зверей, торговля которыми запрещена.

Москва участвует в реставрации храма в честь героев "Битвы народов" под Лейпцигом

Яркими событиями стали концерт с участием солистов московских театров "Геликон-опера", "Балет Москва" и Лейпцигской оперы и балета, а также выставка портретов "Лики красоты" из Московского музея художника Василия Тропинина. Ждут открытия еще две выставки - фотографий "Зимняя Москва" и из собраний музея "Коломенское".

А 13 ноября Дни Москвы переедут в столицу Германии, где состоится Форум по вопросам развития сотрудничества. Участники обсудят инвестиционный потенциал, рост преференций, туристические возможности. После окончания Дней Москвы в Германии Берлину еще долго будет напоминать о них автобус с московской символикой.