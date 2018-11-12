Новости

Дмитрий Медведев прибыл в Италию на конференцию в Ливии 23:54
Французов покоробил отказ Трампа посетить военное кладбище из-за дождя 23:43
Израиль и сектор Газа обменялись ракетными обстрелами 23:21
В электричке Москва - Черусти нашли труп 23:00
Умер легендарный Стэн Ли 22:52
Фотовыставка "Зимняя Москва" открылась в Лейпциге своевременно 22:31
Умер создатель Человека-паука и Халка Стэн Ли 22:30
Израильский солдат тяжело ранен на границе с сектором Газа 22:17
Российская база в Таджикистане перешла на усиленный режим 21:59
Рекордное число авиакомпаний обанкротилось в 2018 году 21:52
Россия пригласила нового спецпосланника ООН по Сирии в Москву 21:47
Нефть дорожает на заявлениях Саудовской Аравии о сокращении ее добычи 21:33
"Мстители" и "Оттенки серого" получили престижные премии в США 21:28
Жителей Печатников предупредили о возможных перерывах газоснабжения 21:27
В Волгограде СК назвал причину пожара, в котором погибли двое младенцев 21:26
Сербская церковь осудила действия Константинополя на Украине 21:22
В ярославском музее подменили шедевр Малевича 21:22
Жители Кривого Рога захватили и сами запустили котельные в городе 21:20
Владимир Путин поздравил самбистов с триумфом 21:08
Песков прокомментировал решение не зачитывать письмо русского солдата в Париже 21:03
Пятилетний чеченец отжался более четырех тысяч раз 20:58
Под Москвой поезд насмерть сбил мужчину 20:39
В Волгограде при пожаре погибли двухмесячные близнецы 20:37
Два палестинца погибли в результате израильских авиаударов 20:09
ВОЗ рекомендовал не отрывать ребенка от груди до двух лет 19:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 12 по 18 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 12 по 18 ноября
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Экономисты дали на декабрь неутешительный прогноз для рубля
Экономисты дали на декабрь неутешительный прогноз для рубля
12.11.2018 23:31
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Вечер на Хайнцштрассе

В Германии проходят Дни Москвы
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск №7717 (254)
Из окон старинного особняка на Хайнцштрассе в Лейпциге лилась музыка. Свои произведения исполнял молодой пианист и композитор из российской столицы Кирилл Рихтер. Так начались в Лейпциге Дни Москвы в Германии, которые 13 ноября переедут в Берлин.

"Мы рады, что жители Лейпцига имеют возможность поближе познакомиться с Москвой, ее культурой, - сказала бургомистр саксонского города Скади Янике. - Ведь мы не только партнеры, но и друзья. А такие отношения являются залогом мирного существования". Янике отметила, что в их городе проживает более 5500 россиян, чему лейпцигцы рады: это обогащает жизнь города. Глава московской делегации министр правительства российской столицы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин сказал: "В прошлом году во время проведения выставки "Денкмаль - Москва" мы пообещали провести Дни Москвы в Германии и начать их с Лейпцига. И вот - выполняем свое обещание".

Фото: Любовь Проценко/ РГ
В Лейпциге состоялось соревнование молодых реставраторов из РФ и ФРГ

Он напомнил, что два города связывают партнерские отношения на протяжении 20 лет, а четыре года назад мэры Сергей Собянин и Буркхард Юнг подписали меморандум о сотрудничестве, которое развивается в области транспорта и градостроительства, образования, здравоохранения и других. Сейчас Москва участвует еще в одном крупном совместном проекте: реставрации православного Свято-Алексиевского храма - памятника русской славы, возведенного в 1913 году в память о русских воинах, павших в "Битве народов" во время Наполеоновских войн около Лейпцига. На реставрацию купола храма, интерьеров, библиотеки, музея, обновление церковной утвари и благоустройства территории столичные власти выделили из бюджета 25 миллионов рублей. Участвуют в финансировании работ и земля Саксония с городом Лейпцигом. Осмотрев обновленный храм, Сергей Черемин и консул РФ в Лейпциге Андрей Дронов возложили венки.

В зоопарке Лейпцига открылась фотовыставка редких рептилий, которыми славится Московский зоопарк: их в его коллекции 400 экземпляров 80 видов. Гендиректор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что в Москве недавно получено потомство калимантанского безухого варана, чего до сих пор не удавалось ни одному зоопарку в мире. Руководитель зоопарка Лейпцига Йорг Юнхольд сообщил, что еще с 40-х годов прошлого века они успешно разводят амурских тигров, одного из которых им подарила Москва. Приехав в Москву впервые после 1983 года, на 150-летие зоопарка, Йорг Юнхольд был удивлен изменениями в облике города и зоопарке. Он считает, что главная задача зоопарков - способствовать размножению редких видов животных. И донести до людей, что принять участие в сохранении всего богатства животного мира может каждый, если не будет покупать зверей, торговля которыми запрещена.

Москва участвует в реставрации храма в честь героев "Битвы народов" под Лейпцигом

Яркими событиями стали концерт с участием солистов московских театров "Геликон-опера", "Балет Москва" и Лейпцигской оперы и балета, а также выставка портретов "Лики красоты" из Московского музея художника Василия Тропинина. Ждут открытия еще две выставки - фотографий "Зимняя Москва" и из собраний музея "Коломенское".

А 13 ноября Дни Москвы переедут в столицу Германии, где состоится Форум по вопросам развития сотрудничества. Участники обсудят инвестиционный потенциал, рост преференций, туристические возможности. После окончания Дней Москвы в Германии Берлину еще долго будет напоминать о них автобус с московской символикой.

В мире Европа Германия Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Бывший украинский разведчик рассказал о готовившейся в Крыму диверсии
Песков назвал безосновательными обвинения России в сбоях GPS
В ГИБДД опровергли введение штрафов за отсутствие зимней резины
Путин поручил проанализировать рост фискальной нагрузки
"Газпром" продолжит строить "Северный поток-2" вопреки судебным спорам