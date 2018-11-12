Фотовыставка "Зимняя Москва" открылась в Лейпциге своевременно

Очень своевременно фотовыставка "Зимняя Москва" открылась в Лейпциге: как раз в момент, когда в Москву пришли настоящие морозы до минус 13. В Лейпциге же до сих пор стоит золотая осень - сегодня было плюс 16.

Разрезав ленточку на Центральном вокзале города мэр Лейпцига Беркхард Юнг признался:

"Я много раз уже был в российской столице, но ни разу не застал там снега. Посмотрев сейчас ее фотографии в зимнем убранстве, я понял: мне так хочется увидеть заснеженную Москву живьем".

Вполне возможно, что мечта градоначальника этого крупнейшего города Саксонии сбудется не позже чем через год - он пообещал приехать в Россию на очередную выставку реставраторов "Денкмаль- Москва", которая, как стало известно в ходе проходящих сейчас Дней Москвы в Германии и стартовавших именно в Лейпциге, пройдет у нас в 2019 году.

Виды "Зимней Москвы" и впрямь хороши: покрытая льдом Москва-река, заснеженные Кремль и генерал-губернаторский особняк на Тверской, где сейчас размещается мэрия, танцующие пары на катке Красной площади, в зимней дымке небоскребы Москвы-Сити...

"Мы не случайно здесь разместили эту выставку, - продолжал Беркхард Юнг. - За год через Центральный вокзал проходит 25 миллионов пассажиров. Посмотрев ее, многие, наверняка, как и я, захотят тоже поехать в Москву и увидеть ее своими глазами. Тем более, что сделать это очень просто - из Лейпцига в Москву самолеты летают прямыми рейсами. Но те, кто захочет поехать поездом, могут добраться до Берлина и отправиться в российскую столицу железной дорогой. Я очень рад, что очень хорошие отношения между нашими двумя городами с каждым днем еще крепнут и развиваются во всех отраслях".

Москва и Лейпциг дружат уже 20 лет, сказал глава московской делегации руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин, - но Дни Москвы здесь, в Саксонии, прошли впервые.

"У нас есть два совместных уникальных проекта, - напомнил он. - Общими усилиями мы реставрируем Свято-Алексиевский храм- памятник русским воинам, павшим возле Лейпцига во времена наполеоновских войн. А выставка "Денкмаль", которая прежде была визитной карточкой Лейпцига, теперь прописалась и в Москве".

Глава Лейпцига Юнг пообещал, что в свой очередной приезд он обсудит вопрос и проведения Дней Лейпцига в Москве.