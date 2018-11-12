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12.11.2018 15:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

К тушению завода в Рязани привлекли дополнительные силы и беспилотник

Текст: Елена Шулепова (Рязань)

Пожару на территории завода "Центролит" в Рязани присвоен повышенный ранг опасности. Огонь локализован на площади 1,6 тысячи квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС. 

В Тюмени при пожаре в многоэтажке погиб человек

В настоящее время на тушении пожара в Южном промузле работают 17 пожарных автомобилей, 57 человек личного состава, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Также сообщается, что площадь пожара уменьшилась примерно на 400 квадратных метров, и в 14:42 пожар был локализован на площади 1,6 тысячи квадратных метров.

Пожару присвоен повышенный - 3 уровень сложности. По информации МЧС, в горящем здании частично обрушилась кровля.

Для мониторинга обстановки и координации действий пожарных на месте работает беспилотный летательный аппарат ГУ МЧС по Рязанской области. Также прибыла лаборатория по замеру предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. Сейчас, по данным спасателей, количество ПДК в пределах нормы.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область Рязань
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