Новости

В Кремле рассказали об отношении к выборам в Донбассе 17:10
Китай разместит боевые лазеры в Тибете 17:05
Москва вошла в десятку лучших городов для жизни 16:53
Суд Петербурга оставил бывшего вице-мэра под стражей 16:39
Петербуржца осудили за гибель четырех человек в автокатастрофе 16:33
МЧС предупредило о резком похолодании и снеге в Крыму 16:30
Фанат "Игры престолов" зарубил соседа мечом 16:28
Путин расширил наказание за фиктивную прописку мигрантов 16:24
Древнейшее оружие указало на удивительную связь народов 16:20
Совет Думы определился с кандидатурами аудиторов Счетной палаты 16:18
В Петербурге поставили рекорд по кражам крышек канализационных люков 16:13
ФСБ на Кубани задержала украинского шпиона-таксиста 16:12
Эксперты посоветовали увеличить стоимость парковки в центре Москвы 16:10
Видео: Альпака стала звездой, прокатившись в такси 16:04
Еще одна мрачная американская антиутопия получит экранизацию 15:55
Под Самарой двое рабочих отравились газом на стройке 15:50
Глава немецкой партии ХСС Хорст Зеехофер подтвердил уход в отставку 15:22
Путин поручил не допустить роста тарифов на вывоз отходов 15:16
Роструд вернул россиянам 9,5 миллиарда рублей 15:16
К тушению завода в Рязани привлекли дополнительные силы и беспилотник 15:13
"Нед Старк" назвал единственного выжившего в финале "Игры престолов" 15:10
Путин поручил проанализировать рост фискальной нагрузки 15:08
Роскошный седан Kia появится в России в 2019 году 15:05
Археологи раскопали 900-летний дом времен Давида I Святого 15:00
На жителя Вологодчины завели дело за связь с 15-летней школьницей 14:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 12 по 18 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 12 по 18 ноября
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Экономисты дали на декабрь неутешительный прогноз для рубля
Экономисты дали на декабрь неутешительный прогноз для рубля
12.11.2018 16:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Москва вошла в десятку лучших городов для жизни

Столица России признана одним из лучших городов мира для жизни. Об этом свидетельствуют данные рейтинга международной консалтинговой компании Resonance.

Эксперты проанализировали сто мегаполисов по 23 параметрам, среди которых: доступность жилья, возможность трудоустройства, экология, а также уровень экономики и культуры.

Атмосферное давление в Москве побило рекорд 25-летней давности

В результате лидером топ-10 стал Лондон. Исследователи отметили, в частности, туристическую привлекательность столицы Туманного Альбиона. Слова экспертов подтверждают и статистические данные, демонстрирующие ежегодный рост числа туристов. Так, только в прошлом году Лондон посетили 19,8 млн путешественников - это ровно на миллион больше аналогичного показателя 2016 года.

Вторую строчку рейтинга занимает Париж. "Бронза" у Нью-Йорка, четвертое место досталось столице Японии - Токио, пятое - Барселоне. Москва же заняла достойное шестое место, обогнав Чикаго, Сингапур, Дубай и Сан-Франциско.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле рассказали об отношении к выборам в Донбассе
Путин поручил проанализировать рост фискальной нагрузки
ФСБ на Кубани задержала украинского шпиона-таксиста
В ГИБДД опровергли введение штрафов за отсутствие зимней резины
В Рособоронэкспорте рассказали о росте спроса на российское оружие