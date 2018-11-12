Москва вошла в десятку лучших городов для жизни

Столица России признана одним из лучших городов мира для жизни. Об этом свидетельствуют данные рейтинга международной консалтинговой компании Resonance.

Эксперты проанализировали сто мегаполисов по 23 параметрам, среди которых: доступность жилья, возможность трудоустройства, экология, а также уровень экономики и культуры.

В результате лидером топ-10 стал Лондон. Исследователи отметили, в частности, туристическую привлекательность столицы Туманного Альбиона. Слова экспертов подтверждают и статистические данные, демонстрирующие ежегодный рост числа туристов. Так, только в прошлом году Лондон посетили 19,8 млн путешественников - это ровно на миллион больше аналогичного показателя 2016 года.

Вторую строчку рейтинга занимает Париж. "Бронза" у Нью-Йорка, четвертое место досталось столице Японии - Токио, пятое - Барселоне. Москва же заняла достойное шестое место, обогнав Чикаго, Сингапур, Дубай и Сан-Франциско.