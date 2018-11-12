Москвич попытался убить старушку, кормившую кошек

На западе Москвы мужчина до полусмерти избил 78-летнюю женщину, кормившую кошек. Пенсионерка получила тяжелейшие травмы, за ее жизнь борются врачи.

Шокирующее преступление было совершено в Ново-Переделкине. Как сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК, 33-летний прохожий заметил женщину на 7-й улице поселка Лазенки. Без всяких видимых причин мужчина начал душить и жестоко избивать пенсионерку. Когда потерпевшая потеряла сознание, преступник убежал.

Женщину с множественными переломами доставили в больницу. Подозреваемого очень быстро задержали: нападение попало на камеры. Следователь предъявил ему обвинение в покушение на убийство. В ближайшее время суд изберет подследственному меру пресечения.