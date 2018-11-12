На Рублевском шоссе достали фуру, застрявшую под мостом

На Рублево-Успенском шоссе достали застрявшую под ограничителем высоты фуру. Для извлечения грузовика понадобилось несколько часов.

Напомним, утром на развязке МКАД с Рублево-Успенским шоссе контейнеровоз застрял под бетонным ограничителем высоты, установленным перед путепроводом. Водитель проигнорировал предупреждение и попытался проскочить. Вытащить его удалось к вечеру с помощью грузовых эвакуаторов Администратора Московского парковочного пространства и техники МЧС.

Движение на месте ДТП полностью восстановлено, сообщили "РГ" в пресс-службе Центра организации дорожного движения.