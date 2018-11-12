На заводе в Рязани ликвидировано открытое горение

В Рязани пожарным удалось справиться с огнем на заводе, загоревшемся на территории Южного промузла. Открытое горение ликвидировано в 17:19, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Пять часов потребовалось пожарным, чтобы остановить огонь. Горел цех на территории завода "Центролит", на котором выпускают жидкость для розжига. Площадь пожара - 1600 квадратных метров.

На месте работают 57 специалистов пожарной службы и 17 пожарных автомобилей. Для мониторинга и координации действий запустили беспилотник.

В 14:42 пожар был локализован, в 17:19 - ликвидировано открытое горение. По данным спасателей, в здании частично обрушилась кровля. Пострадавших нет.

На месте работает лаборатория по замеру предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.