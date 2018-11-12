Под Москвой автомобиль загорелся после ДТП с лосем

В Московской области Renault загорелся после того, как сбил лося на трассе.

Как сообщили в "Мособлпожспасе" инцидент произошел сегодня около 8 часов утра в Шатурском районе. Водитель иномарки, проезжая в окрестностях деревни Денисьево, не заметил, как на дорогу внезапно выбежало крупное животное. Удар оказался очень сильным, лось погиб на месте. Водитель получил тяжелые травмы, но все же смог выбраться из автомобиля.

На место прибыли медики и сотрудники экстренных служб Шатурского района. Им удалось быстро потушить и саму машину, и разлившийся бензин.