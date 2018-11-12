Самая холодная ночь с начала осени зафиксирована в понедельник

Минувшая ночь "побила" показатели ночи на воскресенье, которую называли самой холодной с начала осени.

Столбики термометров опустились у утру понедельника до показателя в -7 градусов по Цельсию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра Марину Макарову.

Ранее Интерфакс со ссылкой на метеобюро Москвы передавал о понижении температуры воздуха ночью 11 ноября до -2,3 градуса.

Как отмечает Гидрометцентр, сегодня в течение дня ожидается переменная облачность без осадков, температура днем опустится до минус 1 - минус 3 градусов по Цельсию. Ночные показатели же будут держаться на таком же зимнем уровне - в ночь на вторник ожидается минус 5 - минус 7 градусов по Цельсию.