Смоленские мошенники заработали 34 миллиона на поддельном топливе

В Смоленской области прекращена деятельность подпольного завода по производству моторного топлива.

- Производство находилось на нефтебазе в Сафроновском районе. Вагонами туда доставляли газоконденсат, автомобилями - низкосортное горючее, мазут и дистиллят. Используя установку для переработки углеводородного сырья, преступная группа производила из этих ингредиентов суррогатное моторное топливо. Лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных объектов у организации отсутствовала, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Поддельное горючее продавали на АЗС региона. По данным правоохранителей, доход от подпольного бизнеса превысил 34 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). С управляющего нефтебазой взята подписка о невыезде. На предприятии и в домах подозреваемых прошли обыски.