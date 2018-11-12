Собянин и Колокольцев открыли новое здание УВД на востоке Москвы

В ближайшие годы 20 подразделений столичной полиции переедут из бывших детсадов и жилых домов в отдельные современные здания. В каких условиях будут работать полицейские, мэр Сергей Собянин и глава МВД Владимир Колокольцев увидели на 2-й улице Измайловского зверинца - там открылось новое здание Управления внутренних дел по Восточному административному округу.

Офицеры УВД признаются: переехали сюда совсем недавно и еще не успели освоиться. В новом здании девять этажей, здесь разместятся 1 400 сотрудников всех подразделений. Раньше они работали по разным адресам на востоке. Для экспертов-криминалистов открыли 14 лабораторий, оснащенных не хуже заграничных. Есть тир и полноценный спортзал. Обрадовала патрульных столовая: в старом здании ее не было, приходилось довольствоваться шаурмой и бургегами во время дежурств. Официальные мероприятия можно теперь проводить в конференц-залах с видеосвязью.

Но гостей встречают, прежде всего, в ведомственном музее на втором этаже. Здесь "восточные" полицейские собрали коллекции в память о ветеранах-фронтовиках. Оказалось, что среди заслуженных работников УВД есть те, кто участвовал в параде 1941 года на Красной площади. Еще более уникальные раритеты - оружие милиционеров ранней советской поры. И по соседству с маузерами - кастеты и кустарные "стволы", изъятые у банд в девяностые.

"Московские полицейские получили возможность работать в комфортных условиях, - отметил Собянин. - Они этого достойны: за последние 7-8 лет произошли революционные изменения в охране общественного порядка. Количество грабежей, краж и угонов снизилось в четыре раза". Глава МВД также назвал идеальными условия работы полиции в Москве. "Все это создано усилиями федеральных и столичных властей, - подчеркнул Колокольцев. - Условия в столице лучше, чем во многих регионах и зарубежных странах".

За последние 8 лет построили уже 12 новых зданий для подразделений полиции, отметили в мэрии. Открывали не только новые райотделы, но и базу для Центра кинологической службы. До конца года достроят современные участки в Хорошево-Мневниках и Ховрине.

