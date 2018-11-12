Студенты займутся восстановлением рабочих поселков в Москве

В Москве в конце ноября впервые пройдет молодежный форум "Наследие", призванный привлечь студентов к проблемам реставрации объектов культурного наследия. Учащиеся ведущих московских вузов самостоятельно разработают и представят проекты восстановления памятников архитектуры.

В этом году им поставлена задача вдохнуть новую жизнь в конструктивистские рабочие поселки на территории Москвы.

Они, напомню, стали появляться в столице в 20-х годах прошлого века. Город за их счет решал проблему нехватки жилья, предоставляя квартиры рабочим, военным и творческой интеллигенции. Было построено около 30 таких поселений. Сегодня это памятники конструктивизма, которые остро нуждаются в реставрации. "Конструктивизм - одна из визитных карточек нашей страны и столицы. Есть распространенный миф, что памятники конструктивизма не пригодны для реставрации, что это эпоха, с которой надо расстаться. Но мы уверены, что эти здания нужны и интересны. Эта архитектура будет жить дальше", - отметил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

В форуме примут участие шесть команд из четырех вузов - Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ), Московского архитектурного института (МАРХИ), Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова и Высшей школы экономики. В каждой команде будут реставраторы, архитекторы, социологи, урбанисты и экономисты. Их цель - не просто подготовить проект восстановления поселков, а сделать их частью жизни города, новыми удобными местами для жизни и отдыха.

Сами же рабочие поселки подобраны по числу команд - это Усачевка, Дубровка и Буденовский в центре, Мытная и Хавско-Шаболовский на юге столицы, а также Донгауэровка в юго-восточном округе.

Проекты реставрации рабочих поселков - только первая часть конкурсного задания. Еще студентам предстоит придумать варианты восстановления и дальнейшего использования дома Мусина-Пушкина на Спартаковской улице. Это один из самых роскошных особняков допожарной Москвы, памятник федерального значения.

Ректор НИУ МГСУ Андрей Волков, который выступает одним из организаторов форума, уверен, что это событие станет традиционным не только для Москвы, но и для всей страны. "Надеюсь, что проект распространится и на всю территорию России, а участвовать в нем будут еще и региональные вузы", - отметил он.