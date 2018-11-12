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12.11.2018 20:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дикие кошки

В цирке леопард напал на девочку
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск №7717 (254)
В московском цирке на Цветном бульваре произошел инцидент с участием дикого животного. Об этом 12 ноября сообщили в Главном следственном управлении СК России по Москве.

"8 ноября во время антракта леопард прикусил четырехлетнюю девочку, которая хотела сфотографироваться с животным. Врачи осмотрели ребенка и диагностировали несколько царапин", - сообщили в следственном управлении, добавив, что по данному факту уже проводится доследственная проверка.

"Следователи опросят сотрудников и руководство цирка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в ГСУ.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
На Кубани девочка впала в кому после нападения львицы в цирке

В цирке рассказали, что накажут дрессировщика. Ему будет объявлен выговор.

По данным цирка, инцидент произошел в фойе, куда группа школьников с родителями пришла на шоу и экскурсию по закулисью. Родители одной из учениц взяли с собой ее четырехлетнюю сестру. Пока они ждали экскурсовода, мимо проходили два дрессировщика с тигром и четырехмесячным леопардом на поводке. Хищники были без намордников. Внезапно леопард бросился на девочку и вцепился в свитер. Дрессировщику не сразу удалось его оттащить. Ребенок отделался царапиной на шее и порванной одеждой.

Сначала появилась информация, что это был четырехмесячный детеныш леопарда, но в цирке позднее рассказали, что животному 9 лет. Отмечается, что леопард не работает в манеже, а только в фойе цирка при фотографировании. Работать зверь продолжит, при этом будут пересмотрены меры безопасности.

Совсем недавно похожий случай, но с более серьезными последствиями произошел на Кубани. В селе Успенское 28 октября выступал передвижной цирк-шапито "Мондиаль". Во время представления львица набросилась на сидевшую в первом ряду четырехлетнюю девочку и укусила ее за голову. Ребенка доставили в больницу, где сделали операцию. Сейчас ее жизнь - вне опасности. Расследуется дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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