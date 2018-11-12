В основание мемориала Советскому солдату подо Ржевом заложен камень

Камень, а точнее - мини-памятник в виде куска бетона со звездой из кортеновской стали, установлен на поле близ поворота с федеральной трассы М-9 "Балтия" на деревню Хорошево. Крупные цифры "1942 - 1943" на звезде ориентируют безошибочно: именно здесь в 2020 году, к 75-летию Победы, должен появиться давно востребованный исторической памятью монумент, посвященный сотням тысяч бойцов, погибших и раненных в кровопролитных боях подо Ржевом - одних из самых страшных не только в отечественной, но и мировой истории.

С января 1942 по март 1943 года в четырех наступательных операциях советских войск Западного и Калининского фронтов против немецкой группы армий "Центр" в районе Ржевско-Вяземского выступа советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными. Общие же потери, включая раненых, по разным оценкам, составили 1,1 - 1,3 миллиона человек.

30 лет в Тверской области на месте тех сражений отряды добровольцев занимаются поиском незахороненных солдат Великой Отечественной, устанавливают их личности, чтобы потом со всеми воинскими почестями предать останки земле. За это время, по данным облправительства, было перезахоронено 60 тысяч героев, установлено около пяти тысяч имен пропавших без вести солдат и офицеров.

На новый уровень эта работа вышла в 2016 году, когда в Ржевском районе начала проходить масштабная международная военно-историческая экспедиция "Ржев. Калининский фронт", в которой теперь ежегодно в течение двух недель одновременно участвуют больше полутысячи поисковиков из разных регионов России и из-за рубежа.

На закрытии экспедиции-2017 ветераны предложили увековечить подвиг героев Ржевской битвы, которая до сих пор почему-то находится "в тени" других кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Идею поддержал Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, а затем - министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

"Сегодня действительно торжественный и волнующий день, поскольку этому важному событию предшествовала очень большая, кропотливая, творческая и организационная работа, - сказал на открытии закладного камня Григорий Рапота. - Хочу сказать слова благодарности нашим ветеранам за то, что они сделали во время Великой Отечественной войны, и хочу их поблагодарить за ту идею памятника, которая должна быть воплощена на этой земле. Война не окончена, пока не похоронен последний солдат. Огромную работу сейчас ведут волонтеры по поиску огромного количества павших героев, оставшихся на полях сражений. Создаваемый мемориал должен быть соразмерен той жертве, которая была принесена нашим народом, солдатами, офицерами, генералами".

Ржевский мемориал будет построен по проекту скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина, чья очень символичная работа одержала победу в открытом конкурсе, в котором участвовали 19 работ из разных регионов России и Беларуси. Убитый подо Ржевом солдат высоко вознесется над сбереженной им землей, опустив руку с автоматом, уносимый клином журавлей, в который превратились полы его шинели. Проезжающие по трассе "Балтия" автомобилисты будут видеть 25-метровую бронзовую фигуру на 10-метровой насыпи издалека.

Поскольку по многовековой российской традиции все знаковые монументы возводились в том числе и на народные деньги, на открытии закладного камня было объявлено о начале сбора средств на строительство Ржевского монумента.

"Наш долг - сделать так ,чтобы этот памятник стал символом незыблемости нашей исторической памяти. Поэтому я приглашаю всех неравнодушных граждан и организации принять посильное участие в этом общем деле", - призвал исполнительный директор РВИО Аександр Барков.

Пожертвования принимаются на портале дар.история.РФ.