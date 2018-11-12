В Подмосковье в бассейне утонула двухлетняя девочка

В Московской области на базе отдыха погибла двухлетняя девочка. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, трагедия произошла около дома, который арендовали родители потерпевшей.

Дом отдыха, где случилось ЧП, находится в Раменском районе. Там вместе с другими туристами жила семья из Таджикистана: супруги и двое детей. Мать отпустила дочку погулять по базе со знакомой. Девочка долго не возвращалась. Женщина, с которой она ушла, сказала, что давно привела малышку домой.

Девочку нашли в уличном бассейне. Ее подняли на поверхность, но реанимировать ребенка не удалось. По факту ее гибели возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека".