В Смоленске отметили 100-летие университета

Губернатор Алексей Островский принял участие в торжественном собрании, посвященном 100-летию со дня образования Смоленского государственного университета - одного из старейших высших учебных заведений страны. На мероприятии присутствовал главный федеральный инспектор по Смоленской области Юрий Стрелецкий.

История Смоленского государственного университета ведет отсчет с 7 ноября 1918 года - именно в этот день Декретом Совета Народных Комиссаров был создан первый вуз региона, изначально объединявший три направления подготовки - гуманитарное, естественно-научное и медицинское. Однако в 1930 году учебное заведение реорганизовали, открыв два самостоятельных - Смоленский государственный педагогический институт (СГПИ) и Смоленский государственный медицинский институт (СГМИ). В 1998 году СГПИ вновь получил статус университета, а в 2005 году был переименован в Смоленский государственный университет (СмолГУ).

Стоит отметить, что в разные годы в его стенах работали и учились поэты Александр Твардовский, Михаил Исаковский, Николай Рыленков, академик и Президент Академии педагогических наук Владимир Хвостов, академик Михаил Храпченко и многие другие выдающиеся деятели науки и культуры России.

В настоящее время на базе вуза функционируют 8 факультетов и 36 кафедр, подготовка ведется по 86 образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Обучение проходят около 5 тысяч студентов.

В педагогическом коллективе СмолГУ - более 330 преподавателей. Среди них - 60 докторов наук, 230 кандидатов наук. В университете ведется активная научно-исследовательская деятельность - за последние годы порядка 30 преподавателей стали действительными членами и членами-корреспондентами отечественных и зарубежных Академий наук. Кроме того, более 150 коллективных и индивидуальных научных проектов получили грантовую поддержку национальных и международных академических и благотворительных фондов.

Немаловажно, что руководство учебного заведения укрепляет международные связи с университетами Беларуси, Польши, Германии, Китая - ежегодно на языковые стажировки приезжают студенты и педагоги из зарубежья.

Одним из ведущих направлений работы СмолГУ является организация внеучебной деятельности - студенты принимают участие в различных творческих конкурсах и фестивалях, например, Российской студенческой весне, молодые спортсмены регулярно занимают призовые места на всероссийских и международных спортивных состязаниях и пр.

К слову, в честь 100-летия университета в областном центре в течение года был реализован цикл праздничных мероприятий, в их числе - проект "Лекторий столетия", позволивший учащимся и преподавателям встретиться с известными общественными деятелями, представителями власти, спортсменами и деятелями культуры России. Первым спикером "Лектория" стал Губернатор Алексей Островский.

Приветствуя собравшихся, исполняющий обязанности ректора Смоленского государственного университета Михаил Артеменков сказал: "За плечами у Смоленского государственного университета поистине уникальная история. Ежедневно двигаясь вперед, мы не забываем о своих истоках и сегодня вспоминаем всех тех, кто внес личный вклад в дело университетского строительства, в судьбу развития высшего образования региона в целом. Не случайно почетными гостями праздничного мероприятия по праву являются наши ветераны - участники и свидетели свершений минувших десятилетий. Безусловно, вековое прошлое учебного заведения определяет серьезную ответственность, в первую очередь, перед нынешним поколением студентов. Сегодня, как и столетие назад, в стенах университета каждый может получить все возможности для всестороннего развития, образования, становления своей личности. Убежден, мы продолжим ставить перед собой новые амбициозные цели и уверенно достигать их. Позвольте выразить слова искренней благодарности всему коллективу университета за добросовестное служение нашим общим идеалам. От всего сердца желаю коллегам сил, вдохновения в работе, новых успехов и свершений!".

Обращаясь к гостям и участникам церемонии, Губернатор Алексей Островский подчеркнул: "100-летний юбилей - это огромное количество человеческих судеб, которые очень тесно соединил между собой ваш замечательный университет, подаривший Смоленской области и всей стране целую плеяду выдающихся деятелей науки и культуры, талантливых педагогов, а созданные в его стенах научные школы в области математики, филологии, истории, педагогики, биологии и других дисциплин принесли ему известность и признание далеко за пределами Отечества.

Мне, как, уверен, и всем вам, очень хотелось бы, чтобы СмолГУ при поддержке администрации региона, профильного Министерства с каждым годом получал новые возможности для дальнейшего развития, чтобы расширялся его научно-технический и инновационный потенциал, появлялись новые специальности".

Отдельные слова признательности глава региона выразил ветеранам университета: "Очень справедливо, что в выступлении Михаила Николаевича Артеменкова прозвучали слова благодарности в адрес ветеранов университета, которые, как я знаю, принимают самое активное участие в сегодняшней жизни вуза, передавая студентам и преподавателям свой колоссальный опыт и знания. Низкий вам поклон и долгих лет жизни!".

В продолжение торжественного собрания Алексей Островский вручил лучшим сотрудникам университета награды федерального и регионального уровня - Почетные грамоты Министерства науки и высшего образования России и Благодарственные письма Губернатора, отметив их многолетний добросовестный труд.

Мероприятие завершилось праздничным концертом.