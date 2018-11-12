Вот основные моменты:
1. Кирилл Серебренников высказал убеждение, что деньгами на проект "Платформа" распоряжались честно. Но, по его же словам, в его полномочия не входило принятие решений о том, как использовать бюджетные деньги. Постановки были затратными. В некоторых спектаклях участвовали иностранные артисты, которые за работу получали гонорары. Но как это происходило, Серебренников не знает.
2. Режиссер утверждает, что не контролировал процесс поступления финансов в "Седьмую студию". И не отправлял финансовые отчеты в министерство культуры.
3. "Мне неизвестно, почему штатное расписание содержит данные о числе сотрудников, которое не соответствует действительности", - ответил судье Серебренников. Деньги, по его словам, получало в действительности большее количество людей. На вопрос судьи, почему такое стало возможным, Серебренников ответил, что не знает.
4. Серебренников утверждает, что не участвовал в подготовке госконтракта в 2011 году. Этим занимались Юрий Итин и Алексей Малобродский. Вот дословное подтверждение: "Я в бумажках ничего не понимаю и панически их боюсь. Все бумажки, которые мне приносят, вызывают у меня паническую атаку". Миллионы рублей, в том числе и по этому госконтракту, шли в фирмы-однодневки и там растворялись.
5. Судья зачитала зарплатные ведомости. Серебренников заявил, что не знает, почему цифры в ведомостях в разы не соответствовали реальным суммам, которые получали сотрудники. Но сказал, что штатную численность определял он.
6. Граждан, которые не были сотрудниками "Седьмой студии", приглашал работать как сам Серебренников, так и кураторы. Но ему неизвестно, как оформлялись соглашения с этими людьми и кто определял размер выплат гонораров. Серебренников утверждает, что ему неизвестно, как платили гонорар: "Технически мне это неизвестно".
7. На вопрос, кто и каким образом определял размер зарплат технических специалистов, ответил, что "было по-разному: в случае артистов я высказывал свои пожелания генпродюсеру, а он решал, можно так или нет, а в случае техработников - это был техдиректор и генпродюсер".
Какие вопросы могут быть сегодня заданы другим фигурантам дела?
Малобродскому и двум другим фигурантам дела было предъявлено обвинение в хищении субсидии, выделенной на постановку "Сон в летнюю ночь". А Юрию Итину, экс-директору "Седьмой студии", будут задавать вопросы про фальсификацию договора с компанией "Инфостиль". Следственный комитет предъявил ему именно это обвинение.
После всех суд начнет допрашивать Софью Апфельбаум, директора Российского молодежного академического театра и бывшую руководительницу департамента господдержки искусства минкультуры. По версии следствия, она от имени министерства подписывала распоряжения о выдаче субсидий в 214 миллионов рублей.
Не будет вопросов у суда только к Нине Масляевой, главному бухгалтеру "Седьмой студии" и на сегодняшний день главному свидетелю обвинения. Она сотрудничает со следствием, признала вину в фальсификации договора "Седьмой студии" с компанией "Инфостиль" на 1,3 миллиона рублей. Ее будут судить отдельно и нестрого.