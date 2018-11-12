13 ноября продолжится заседание по делу "Седьмой студии". Ожидается, что начнет давать показания бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский. Это означает, что продолжавшийся три заседания допрос Кирилла Серебренникова завершен. Что главного он рассказал суду?

Вот основные моменты:

1. Кирилл Серебренников высказал убеждение, что деньгами на проект "Платформа" распоряжались честно. Но, по его же словам, в его полномочия не входило принятие решений о том, как использовать бюджетные деньги. Постановки были затратными. В некоторых спектаклях участвовали иностранные артисты, которые за работу получали гонорары. Но как это происходило, Серебренников не знает.

2. Режиссер утверждает, что не контролировал процесс поступления финансов в "Седьмую студию". И не отправлял финансовые отчеты в министерство культуры.

3. "Мне неизвестно, почему штатное расписание содержит данные о числе сотрудников, которое не соответствует действительности", - ответил судье Серебренников. Деньги, по его словам, получало в действительности большее количество людей. На вопрос судьи, почему такое стало возможным, Серебренников ответил, что не знает.

4. Серебренников утверждает, что не участвовал в подготовке госконтракта в 2011 году. Этим занимались Юрий Итин и Алексей Малобродский. Вот дословное подтверждение: "Я в бумажках ничего не понимаю и панически их боюсь. Все бумажки, которые мне приносят, вызывают у меня паническую атаку". Миллионы рублей, в том числе и по этому госконтракту, шли в фирмы-однодневки и там растворялись.

5. Судья зачитала зарплатные ведомости. Серебренников заявил, что не знает, почему цифры в ведомостях в разы не соответствовали реальным суммам, которые получали сотрудники. Но сказал, что штатную численность определял он.

6. Граждан, которые не были сотрудниками "Седьмой студии", приглашал работать как сам Серебренников, так и кураторы. Но ему неизвестно, как оформлялись соглашения с этими людьми и кто определял размер выплат гонораров. Серебренников утверждает, что ему неизвестно, как платили гонорар: "Технически мне это неизвестно".

Серебренников утверждает, что не контролировал процесс поступления финансов в "Седьмую студию"

7. На вопрос, кто и каким образом определял размер зарплат технических специалистов, ответил, что "было по-разному: в случае артистов я высказывал свои пожелания генпродюсеру, а он решал, можно так или нет, а в случае техработников - это был техдиректор и генпродюсер".

Какие вопросы могут быть сегодня заданы другим фигурантам дела?

Малобродскому и двум другим фигурантам дела было предъявлено обвинение в хищении субсидии, выделенной на постановку "Сон в летнюю ночь". А Юрию Итину, экс-директору "Седьмой студии", будут задавать вопросы про фальсификацию договора с компанией "Инфостиль". Следственный комитет предъявил ему именно это обвинение.

После всех суд начнет допрашивать Софью Апфельбаум, директора Российского молодежного академического театра и бывшую руководительницу департамента господдержки искусства минкультуры. По версии следствия, она от имени министерства подписывала распоряжения о выдаче субсидий в 214 миллионов рублей.

Не будет вопросов у суда только к Нине Масляевой, главному бухгалтеру "Седьмой студии" и на сегодняшний день главному свидетелю обвинения. Она сотрудничает со следствием, признала вину в фальсификации договора "Седьмой студии" с компанией "Инфостиль" на 1,3 миллиона рублей. Ее будут судить отдельно и нестрого.