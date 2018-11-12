Жителей Печатников предупредили о возможных перерывах газоснабжения

В районе Печатники с 19:00 понедельника до 08:00 вторника возможно отключение газоснабжения. Здесь будут производиться переключение и наладка оборудования, из-за чего в отдельных домах возможно временное отключение газоснабжения, рассказали в "Мосгазе".

"В районе газорегуляторного пункта-34 (ГРП) АО "Мосгаз", который находится в районе Печатники будет производиться переключение подачи газа с одной ветки трубопровода на другую после реконструкции", - пояснил представитель компании.

Из-за работ возможны перерывы в газоснабжении на улице Шоссейная, Гурьянова, Кухмистрова и Полбина. Специалисты просят москвичей быть внимательными при использовании газового оборудования и с пониманием отнестись к возможным перебоям.

Напомним, при возникновении вопросов, связанных с газоснабжением, можно обращаться на "горячую линию" "Мосгаза" по телефону: 104.