На Байкале мужчина сутки дрейфовал с собакой на перевернутой лодке

Жителя поселка Нижнеангарск Бурятии случайно обнаружили сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Перед этим он уже сутки провел в холодной воде озера.

Как рассказали "РГ" спасатели, из дома мужчина выехал с двумя собаками на лодке 10 ноября. Направлялся он в сторону зимовья на мысе Бирокан.

- Шел вдоль берега, но на удаленном расстоянии, насколько позволяли ледовые забереги. Усиление северо-западного ветра послужило причиной волнения. Мотор заглох и около пяти вечера очередной волной лодку перевернуло. Одна собака поплыла к берегу и вскоре утонула. Мужчина вместе со второй собакой выбрался на перевернутую лодку, - сообщили подробности операции в Байкальском поисково-спасательном отряде.

Позвонить мужчина не мог, хотя находившийся у него телефон работал и не промок. В том месте не было сигнала сотовой связи. Лодка находилась вне зоны доступа.

Спасенного сотрудники МЧС доставили домой. От госпитализации он отказался.