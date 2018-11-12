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12.11.2018 11:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Камчатке семьи пропавших без вести моряков получат компенсации

Текст: Дина Непомнящая

Семьи трех членов экипажа судна "Анатолий Крашенинников", пропавших без вести после крушения, получат по 300 тысяч рублей из регионального бюджета. Об этом сообщается на сайте правительства Камчатского края.

Несчастный случай произошел 9 ноября в заливе Камбальный Охотского моря. На борту было 13 человек, спасти удалось 10 из них. Поиски капитана, старпома и вахтенного механика, результатов не дали. Попутный поиск продолжат находящиеся в зоне крушения суда. Но родственники пропавших уже утратили надежду на спасение. По их просьбе в субботу в 11:00 состоится панихида в нижнем храме Морского собора.

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Материальную помощь семьям моряков окажут не только местные власти. Экипаж и само судно были застрахованы, что дает право на получение страховых выплат.

С каждым из членов семей персонально будут работать психологи, сотрудники министерства социального развития и труда Камчатки, юристы.

"Десять спасшихся членов экипажа и пассажиров сухогруза продолжают оставаться на плавбазе "Дальмос". В акватории Охотского моря шторм, перегрузка людей на проходящие мимо суда слишком опасна. Как только погода стабилизируется, мы сразу же отправим людей в Петропавловск-Камчатский", - сказал заместитель председателя краевого правительства Сергей Хабаров.

Он отметил, что, несмотря на то, что здоровью пострадавших ничего не угрожает, им оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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