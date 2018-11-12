На Сахалине уволилась унизившая школьницу учительница

Учительница из сахалинского города Холмска, прилюдно унизившая ученицу, уволилась по собственному желанию. Инцидент произошел в МАУ "СОШ № 1".

Ранее в Сети распространилось видео, на котором педагог при всем классе ругает девочку из-за дырки на одежде, называя ее приемной.

"У тебя есть родители? Они вообще адекватные? А ты адекватная? Ты приемная, что ли?", - спрашивает она, не обращая внимани яна слезы ребенка.

Как сообщила ТАСС начальник управления образования Холмского района Татьяна Карнаух, после появления видеозаписи педагог публично извинилась перед ученицей и ее родителями, признав, что была не права, и уволилась.

В связи со случившимся был созван педагогический совет, с учительницей провели беседу.

Произошедшим заинтересовались и в прокуратуре: надзорный орган уже начал проверку по факту унижения школьницы.