Пострадавший при взрыве газа в ЕАО мужчина скончался в больнице

Мужчина, получивший ожог 70 процентов тела при взрыве газа в поселке Приамурском Еврейской автономной области в понедельник скончался во второй краевой больнице Хабаровска. Об этом РИА Новости сообщили в администрации поселка.

"Похороны запланированы на среду", - отмечает собеседник агентства.

До недавнего времени мужчина, являвшийся одним из владельцев квартиры, в которой взорвался газ, находился в реанимации. Позже врачи сообщали о том, что его состояние стабилизировалось.

Во время несчастного случая пострадали еще четыре человека, в том числе ребенок. Они отравились угарным газом, но отказались от госпитализации.

Напомним, хлопок газа в пятиэтажном доме произошел утром 6 ноября. Возник пожар, площадь которого составила более 550 квадратных метров. Были эвакуированы больше 120 человек. 28 квартир, в которых жили больше 70 человек, признали непригодными для проживания.

В поселке объявили режим чрезвычайной ситуации. Возбуждено уголовное дело по факту взрыва.