Пострадавший при взрыве газа в ЕАО мужчина скончался в больнице

Мужчина, получивший ожог 70 процентов тела при взрыве газа в поселке Приамурском Еврейской автономной области в понедельник скончался во второй краевой больнице Хабаровска. Об этом РИА Новости сообщили в администрации поселка.
"Похороны запланированы на среду", - отмечает собеседник агентства.
До недавнего времени мужчина, являвшийся одним из владельцев квартиры, в которой взорвался газ, находился в реанимации. Позже врачи сообщали о том, что его состояние стабилизировалось.
Во время несчастного случая пострадали еще четыре человека, в том числе ребенок. Они отравились угарным газом, но отказались от госпитализации.
Напомним, хлопок газа в пятиэтажном доме произошел утром 6 ноября. Возник пожар, площадь которого составила более 550 квадратных метров. Были эвакуированы больше 120 человек. 28 квартир, в которых жили больше 70 человек, признали непригодными для проживания.
В поселке объявили режим чрезвычайной ситуации. Возбуждено уголовное дело по факту взрыва.