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12.11.2018 12:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокуратура Приморья нашла нарушения содержания морских млекопитающих

Текст: Ольга Журман

Во время проверки содержания отловленных косаток и белух в бухте Средняя в Приморском крае было выявлено множество нарушений. Как сказала РИА Новости исполняющая обязанности владивостокского межрайонного природоохранного прокурора Зарина Сохиева, они найдены со стороны и Росрыболовства, и компаний, которые поймали животных для продажи в КНР.

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Согласно закону, квоты на вылов животных для культурно-просветительских целей могут получить только те организации, у которых есть соответствующее оборудование. Продавать млекопитающих запрещено. На основе выданных Амурским территориальным управлением Росрыболовства разрешений в культурно-просветительских целях добыто 12 косаток и 90 белух. Но получившие разрешение предприятия не осуществляют такую деятельность.

В связи с несоответствием законодательству Росрыболовство в апреле 2018 года отменило приказ. В марте имеющие квоты компании внесли изменения в план работ, заявив, что будут ловить млекопитающих для их адаптации, дрессировки, демонстрации и поставки в российские и зарубежные зоопарки. Этот план в нарушение требований федерального закона утвердил руководитель ФГБНУ "ВНИРО", а после и заместитель руководителя Росрыболовства.

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"В итоге в Генеральную прокуратуру РФ направлен проект представления для внесения министру сельского хозяйства", - рассказала Зарина Сохиева.

Кроме того многочисленные нарушения обнаружены и со стороны компаний, которые отловили морских животных. Не соблюдаются ветеринарно-санитарные правила, то есть не проводится дезинфекции помещений для подготовки кормов, контейнеров для хранения замороженной рыбопродукции.

"На территории предприятий отсутствуют сооружения, обеспечивающие охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод", - сказала Сохиева.

По ее словам, территория предприятий захламлена отходами.

Проверка продолжается, к ней привлекли представителей науки, ученых, входящих в Совет по морским млекопитающим, научные учреждения РАН.

После проверок будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, в том числе будут возбуждены дела об административных правонарушениях.

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