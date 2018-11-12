Учительница русского языка и литературы, унизившая ученицу при всем классе, написала заявление об увольнении по собственному желанию. Педагог средней школы N 1 из сахалинского города Холмска стал известна на всю страну после разлетевшихся по сети видеокадров.

Кто-то из ребят заснял пафосную тираду преподавателя в адрес ученицы седьмого класса. Поводом для воспитательного монолога стала дырка на свитере девочки.

"У тебя родители есть? Они вообще адекватные? Ты приемная что ли?" - задает вопросы педагог с более чем 30-летним стажем, не обращая внимания на слезы ребенка: "Перестань изображать здесь припадки. Почему я стараюсь одеться опрятно, чтобы вам было на меня приятно смотреть, а ты нет?"

После поднявшегося скандала в школе собрали педсовет, а с учительницей провели беседу. Поведение коллеги - героини ролика - признали недопустимым.

- Она не имела права допускать подобное высказывание в адрес родителей и девочки. Учитель признает свою вину, она публично принесла извинения девочке и родителям, - прокомментировала начальник управления образования Холмского района Татьяна Карнаух.

По ее словам, преподаватель написала заявление на увольнение по собственному желанию. В среду запланировано провести родительское собрание.

Инцидентом заинтересовались и в областной прокуратуре.

"Органами прокуратуры Сахалинской области организована проверка по информации СМИ об унижении ученицы учительницей МАУ "СОШ N1". По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования", - написано на сайте надзорного органа.

Спорным ситуациям, которые возникают в школах регионов, был посвящен материал "Неуд по ведению" в №251 (7714) "РГ - Недели" от 8 ноября 2018 года.

Тем временем в соцсетях появилось сообщение от лица мамы школьницы: "Я слежу, как она ходит в школу: в тот день она была в рубашке и в юбке, как положено. Сверху у нее был надет свитер, эту дырочку на плече я просто не усмотрела".

Между тем это не первый подобный инцидент в этом году, когда скандальные ситуации в образовательных учреждениях заканчиваются увольнением педагогов. Так, в мае этого года учитель школы N 35 поселка Угловое в Приморском крае уволена после того, как заставила второклассника чистить зубы перед всем классом. В сентябре руководство школы села Алтынжар в Астраханской области было уволено после случая на уроке рисования, когда учитель сначала оскорбила, а потом ударила ученика.

Компетентно

Татьяна Банщикова, сотрудник Института образования и социальных наук СКФУ:

- Исследованием агрессии у педагогов мы занимаемся почти 20 лет. За это время готовность к агрессии выросла на 5 процентов. Сегодняшний школьник, в отличие от его учителей, живет в мире, пропитанном "виртуальной реальностью". Выложи фото - получай лайки. Учитель - вполне подходящая кандидатура для реализации жажды признания. Главное - найти "слабые места"! Но почему обидеть ученика нельзя, а публично обидеть учителя можно?

Мнение

Ирина Абанкина, директор Института развития образования НИУ ВШЭ:

Учитель попадает в ситуацию всеобщей травли, пишет заявление об уходе. Но нужно понимать, что это уход не из конкретной школы, а уход из профессии вообще: ни в одну другую школу педагога не возьмут.

К сожалению, когда судит толпа, она не взвешивает рационально все плюсы и минусы, не анализирует ситуацию и не разбирается в сложных отношениях участников конфликта. Толпа сразу навешивает ярлыки, ищет и клеймит виновников. Оградить как учителя, так и ребенка от такой массовой травли чрезвычайно сложно.

Мы живем в новом "стеклянном доме" - в условиях тотальной информационной прозрачности. Когда любое твое слово, любой поступок ученик может снять на видео и выложить в соцсеть. Это не хорошо и не плохо, это данность. Любые запреты на личные гаджеты, на съемку в образовательных учреждениях будут неэффективны - дети все равно им не последуют. Да запреты и не нужны. Точно так же, как административные меры - они тоже не помогут. Учитель и так достаточно хорошо защищен с точки зрения Трудового кодекса, но если он под давлением увольняется по собственному желанию, никакой юридической защиты у него нет. Эта проблема актуальна для всего мира.

Единственный способ избежать подобных случаев - создать внутри педагогического коллектива неформальный "кодекс чести" - список норм культурного поведения, утверждающий уважительное отношение к ученикам, коллегам, родителям. Это должно быть в каждой школе, в каждом колледже или вузе, даже в детском саду. Потому что никакая инициатива "сверху" здесь не поможет: эффективны только внутренние нормы, которые "растут" в людях достаточно долго.

Приведу показательный пример: небольшой северный городок, специальное училище для сложных детей. Директор при приеме нового педагога предупреждает: у нас с детьми общаются только шепотом и только на "вы". А для ребят при входе в школу висит огромное зеркало. Рядом - список прав ребенка, утвержденных ООН. В итоге в этом училище царила удивительная атмосфера взаимного уважения.

Подготовила Ксения Колесникова