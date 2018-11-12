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12.11.2018,  
10:47
Текст:  Светлана Цыганкова

В Арктике появилась новая станция спутниковой связи

Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

В Арктике появилась новая стационарная станция спутниковой связи. Развернули ее в Анадыре, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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Современная аппаратура в состоянии работать при крайне низких температурах, низких углах места. "РГ" уже писала о том, что в России разработали специальные комплексы связи для эксплуатации в экстремальных условиях Арктики. Они обеспечивают надежный обмен информацией в различных радиосетях и радионаправлениях. Их отличает высокая мобильность и автономность. Как заявили разработчики, система будет прикрывать район в сотни километров.

Как добавили в пресс-службе Восточного военного округа, новая стационарная станция позволит усовершенствовать систему связи и управления подразделениями округа в арктическом районе и обеспечит беспрерывные защищенные каналы связи.

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