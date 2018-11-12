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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье центр реабилитации тигров приютил кота-подкидыша

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда" Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"
Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"

К визит-центру приморского нацпарка "Земля леопарда" неизвестные подкинули лесного кота в клетке. Возможно, люди пытались приручить дикого зверя, но осознали свою ошибку, сообщила "РГ" специалист пресс-службы нацпарка Мария Окулова.

Фото: МРОО "Центр "Тигр"
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Кота перевезли в Центр реабилитации тигров и других редких животных, где он получил имя Барабаш - по названию села, где его обнаружили.

- Единственным правильным решением, которое в данном случае приняли люди, стала передача кота специалистам - без посторонней помощи он, скорее всего, не выжил бы, - пояснила инженер-исследователь ФГБУ "Земля леопарда" им Н.Н. Воронцова и зоолог МРОО "Центр "Тигр" Екатерина Блидченко.

Специалисты уже поняли, что у кота нет опыта охоты. Отсутствие этого навыка критично в дикой природе. Для зверя попробуют создать специальные условия, чтобы он смог искать добычу самостоятельно.

Справка "РГ"

Дальневосточный лесной кот, он же амурский леопардовый кот - редкий и уязвимый подвид, занесенный в Международную Красную книгу и региональную Красную книгу Приморского края.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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