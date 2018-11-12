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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жителей Камчатки предупредили о сходе лавин

Текст: Дина Непомнящая

На Камчатке объявлено штормовое предупреждение в связи с циклоном и повышенной опасностью схода лавин. Об этом сообщается на сайте Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Камчатку накроет снежный циклон

С полуночи 13 ноября по 15 ноября включительно опасность схода снежных масс сохраняется на горных территориях Усть-Большерецкого, Елизовского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов.

Кроме того, специалисты предупреждают, что все горные территории края являются потенциально лавиноопасными все время, пока на них сохраняется постоянный снежный покров.

Ранее синоптики предупредили о возможных метелях, штормовом ветре и образовании в акватории Тихого океана десятиметровых волн.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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