Глава РМ: Мордовия остается одним из самых безопасных регионов РФ

За десять месяцев с начала текущего года уровень регистрируемой преступности в Мордовии сократился на четыре процента. В целом же республика остается одним из самых безопасных регионов страны - общий показатель криминальной статистики здесь почти на треть ниже, чем в среднем по России.

Об этом заявил глава РМ Владимир Волков в ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню сотрудника органов внутренних дел РФ. Поблагодарив полицейских за эффективную работу, он подчеркнул, что в сводном рейтинге региональных ОВД правоохранительное ведомство Мордовии занимает достойное 28-е место.

Лидер региона особо отметил вклад сотрудников полиции в успешную организацию и проведение Чемпионата мира по футболу в Саранске. Так, в этом году почти на четверть сократилось количество преступлений, совершенных иностранными гражданами: при том, что столицу республики посетило более 200 тысяч гостей, в основном - из-за рубежа. Снизилось и число правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, на шесть процентов сократился показатель уличной преступности. Не допущено происшествий при проведении более 5 000 массовых мероприятий.

- Это объясняется активизацией работы правоохранительных органов во время Чемпионата мира по футболу. В результате не было допущено грубых нарушений порядка и конфликтов среди болельщиков на стадионе, в транспорте, на улицах города, - констатировал Владимир Волков. - Все эти цифры говорят об одном - наша полиция, министерство внутренних дел Мордовии выполнило свои задачи по обеспечению общественной безопасности в полном объеме, на все 100 процентов.