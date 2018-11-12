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12.11.2018 22:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Глава РМ: Мордовия остается одним из самых безопасных регионов РФ

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
За десять месяцев с начала текущего года уровень регистрируемой преступности в Мордовии сократился на четыре процента. В целом же республика остается одним из самых безопасных регионов страны - общий показатель криминальной статистики здесь почти на треть ниже, чем в среднем по России.
Фото: Пресс-служба МВД по РМ Фото: Пресс-служба МВД по РМ
Фото: Пресс-служба МВД по РМ

Об этом заявил глава РМ Владимир Волков в ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню сотрудника органов внутренних дел РФ. Поблагодарив полицейских за эффективную работу, он подчеркнул, что в сводном рейтинге региональных ОВД правоохранительное ведомство Мордовии занимает достойное 28-е место.

Мордовия вышла на первое место в ПФО по снижению смертности населения

Лидер региона особо отметил вклад сотрудников полиции в успешную организацию и проведение Чемпионата мира по футболу в Саранске. Так, в этом году почти на четверть сократилось количество преступлений, совершенных иностранными гражданами: при том, что столицу республики посетило более 200 тысяч гостей, в основном - из-за рубежа. Снизилось и число правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, на шесть процентов сократился показатель уличной преступности. Не допущено происшествий при проведении более 5 000 массовых мероприятий.

- Это объясняется активизацией работы правоохранительных органов во время Чемпионата мира по футболу. В результате не было допущено грубых нарушений порядка и конфликтов среди болельщиков на стадионе, в транспорте, на улицах города, - констатировал Владимир Волков. - Все эти цифры говорят об одном - наша полиция, министерство внутренних дел Мордовии выполнило свои задачи по обеспечению общественной безопасности в полном объеме, на все 100 процентов.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия
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