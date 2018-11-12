Пензенский губернатор назвал "недалекими" бросающих в лесу мусор людей

Камеры фотофиксации могут вскоре появится на стихийных свалках Пензенской области. Такое предложение озвучил глава региона Иван Белозерцев во время оперативного совещания с областным правительством.

- Мне пишут письма люди, которые проезжают по дорогам, показывают, где возникают свалки. Но ведь кто-то привозит туда этот мусор. Почему в местах стихийных свалок до сих пор не организована фотофиксация, ведь по номеру машин можно установить виновников этого безобразия и заставить их нести ответственность за содеянное, - предложил Иван Белозерцев.

Он назвал людей, которые выбрасывают мусор в лесу "недалекими и неразвитыми". "Умный и интеллигентный человек сложит его в пакет и отнесет в специальный контейнер", - цитирует слова губернатора официальный сайт правительства Пензенской области.

В Пензенской области также запустят проект, который реализуется при поддержке Минстроя России, по экологическому просвещению учеников начальных классов.

В регионе усилят контроль за содержанием дорог и мест общего пользования. Средства на их поддержание в порядке закладываются в региональный бюджет.