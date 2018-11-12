Под Самарой двое рабочих отравились газом на стройке

В Самарской области начали доследственную проверку по факту гибели двух рабочих на строительной площадке под Самарой. Об этом сообщили в понедельник в СУ СК России по региону.

Тела двоих мужчин нашли в пятницу, 9 ноября, около полудня в тепловой камере на стройплощадке в микрорайоне "Южный город-2". По предварительным данным следствия, строители отравились газом при работах на объекте.

Сейчас выясняются все обстоятельства ЧП. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.