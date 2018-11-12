Реставрация советской мозаики в Нижнем Новгороде шокировала соцсети

Мозаика с изображением пловца и чайки на брандмауэре бассейна в Нижнем Новгороде не пережила капитальный ремонт здания. Но этим дело не закончилось…



Пловца с чайкой решили вернуть! pic.twitter.com/09g8HhAWxg — Внимание (@fondvnimanie) 10 ноября 2018 г.

В ходе ремонта Дома физкультуры спорткомплекса "Торпедо" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода со стены здания исчезла мозаика с изображением пловца и летящей чайки. Однако это событие из трагедии быстро превратилось в фарс: на месте творения советского периода появился рисунок на ту же тему.

Проблема в том, что оригинал он напоминал лишь отдаленно. Результат больше походил на пародию или чью-то неудачную шутку.

Изображение со стены бассейна быстро распространилось по соцсетям, вызвав язвительные комментарии пользователей. Особенно часто ими вспоминается бессмертная фраза Ильфа и Петрова: "Киса, я хочу вас спросить, как художник художника: вы рисовать умеете?" Многие также сравнивают получившийся результат с "Пушистым Иисусом" - неудачной реконструкцией фрески XVI века Ecce Homo ("Вот человек") с изображением Христа, которая стала больше походить на детский рисунок.

На данный момент изображение пловца на нижегородском бассейне закрасили, появится ли что-то на его месте, пока не известно.