Саратовец превратил пустовавшую квартиру соседа в склад конопли

В Балашове Саратовской области задержан мужчина, который использовал пустую чужую квартиру для сушки и хранения конопли.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, в полицию обратился мужчина, который сообщил, что ему в квартиру подбросили кусты конопли. Как выяснилось, сам заявитель проживает в Аркадакском районе, в своей квартире в Балашове бывает редко, жилье стоит пустым. Вернувшись в очередной раз после длительной отлучки, хозяин обнаружил на полу и столе пучки конопли, разложенные, судя по всему, для просушки. Из "нехорошей квартиры" полицейские изъяли 9 килограммов травы, которая может использоваться для приготовления наркотического зелья.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали 30-летнего мужчину, проживающего в соседнем доме. Ранее судимый гражданин признался, что заметил пустовавшую квартиру, и решил использовать ее для сушки и хранения "дурман-травы". В квартиру сосед залезал через окно.

По данному факту расследуется уголовное дело.