В Саратовской области без тепла остались семь тысяч человек

В течение суток в Балаково Саратовской области произошло две аварии на одном и том же участке теплотрассы.

В результате в воскресенье на трубопроводе диаметром 500 миллиметров на улице Трнавской без отопления и горячей воды осталось 37 домов и более семи тысяч жителей. В понедельник в пять часов утра произошел второй порыв на той же теплотрассе.

К началу дня без тепла оставалось 25 домов, школа, детский сад и отделение почты.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе филиала компании ПАО "Т Плюс", в настоящее время ремонтные работы завершены, теплоснабжение в домах планируется восстановить в течение часа.