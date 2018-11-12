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12.11.2018 22:32
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Мордовии запустили новый завод по переработке молока

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Новый завод по переработке молока запущен в селе Семилей Кочкуровского района. Помимо цельно- и кисломолочной продукции, здесь будут выпускать творог, сливочное масло и мороженое. Инвестиции в проект составили 155 миллионов рублей. По планам, вложения окупятся в течение 5,5 лет.
Фото: Пресс-служба главы РМ Фото: Пресс-служба главы РМ
Фото: Пресс-служба главы РМ

На торжественной церемонии открытия завода глава РМ Владимир Волков отметил, что в текущем году это уже второе предприятие в республике, возродившее выпуск мороженого.

- Это очень хорошо не только в плане удовлетворения спроса на этот продукт, но и возможностей, которые открываются для покупателей, - констатировал он. - Люди теперь могут выбирать - чей продукт купить? Ведь если между производителями есть элемент соревновательности, то обязательно будет и стремление каждого из них к более высокому качеству своей продукции.

Фото: Николай Гагарин/РГ
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Лидер региона подчеркнул, что на новом предприятии совсем нет ручного труда. Это производство с высочайшим уровнем автоматизации: десять сотрудников обеспечат объем реализации от 122 до 190 миллионов рублей. Средняя заработная плата здесь составляет 28 000 рублей.

Завод способен перерабатывать до десяти тонн молока в смену. Ассортимент продукции включает в себя молоко пастеризованное, кефир, ряженку, простоквашу, йогурты с разными наполнителями, сливочное масло, творог, брынзу, мягкие, плавленые и полутвердые сыры, а также мороженое 12 видов.

Предприятие входит в состав агрохолдинга "Норов".

Экономика АПК Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия
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