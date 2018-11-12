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12.11.2018 11:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Пензенской области из-за кишечной инфекции закрыли школу

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

Занятия в школе села Бессоновка Пензенской области приостановлены до выяснения причин массового заболевания учеников.

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Как сообщили в прокуратуре Пензенской области, за минувшие выходные были госпитализированы 19 детей, еще 40 находятся на амбулаторном лечении. Первые десять человек обратились за медицинской помощью в минувшую пятницу. За выходные число заболевших увеличилось. Все они посещали школу районного центра, где учатся около тысячи детей.

- У заболевших похожие симптомы, пока им поставлен диагноз острая кишечная инфекция. Ее этимология и причины устанавливаются. Проводится проверка соблюдения требований законодательства при организации питания и создания безопасных условий пребывания детей в образовательной организации, - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Роспотребнадзор по Пензенской области пока не обнародовал результаты исследования взятых на посев проб. Они будут готовы спустя несколько дней. По их результатам прокуратура примет меры реагирования.

Учебный процесс приказом директора школы приостановлен до получения результатов обследования. В здании проводится дезинфекция.

Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область
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