Житель Нижегородской области убил мешавшего ему отдыхать ребенка

Заключен под стражу житель Дзержинска Нижегородской области, обвиняемый в убийстве малолетнего пасынка. Как сообщили в региональном СУ СК России, причиной преступления стало то, что ребенок якобы мешал отдыхать мужчине.

Трагедия произошла в одном из домов на улице Октябрьской еще 7 ноября. По предварительным данным, 25-летний обвиняемый вернулся с работы и несколько раз ударил головой об пол двухлетнего сына своей сожительницы. Спустя три дня малыш скончался, а его мать и отчим заявили медикам, что произошло это из-за врожденного заболевания.

Однако проведенная затем судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти на самом деле стала черепно-мозговая травма. После задержания 25-летний подозреваемый признал свою вину, в отношении него расследуется уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).