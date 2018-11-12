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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Главой Хакасии избран Валентин Коновалов

Текст: Дмитрий Мальков
Фото: Александр Колбасов/ТАСС Фото: Александр Колбасов/ТАСС
Фото: Александр Колбасов/ТАСС

Центризбирком подвел предварительные итоги второго тура выборов главы Хакасии. После подсчета всех бюллетеней победителем стал единственный кандидат  Валентин Коновалов.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
ЦИК: Глава Хакасии Зимин снялся с выборов губернатора

По информации ЦИК, выдвинутый КПРФ Валентин Коновалов набрал 57,57 процента голосов. Против его кандидатуры выступили 41,16 процента избирателей.

По словам председателя регионального избиркома Александра Чуманина, компания прошла спокойно, грубых нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования, не выявлено. Окончательные результаты будут утверждены после обработки и принятия решений по всем обращениям, которые поступили в комиссию.

Напомним, в первом туре выборов, который состоялся в Единый день голосования 9 сентября, победителя выявить не удалось. Наибольшее число голосов набрал Валентин Коновалов, вторым стал – прежний глава региона Виктор Зимин. Но в назначенный срок второй тур голосования не состоялся. Виктор Зимин отказался от участия и ушел в отставку. Его примеру последовали и два других кандидата занявших третье и четвертое места.

В итоге голосование 11 ноября было безальтернативным. По закону для победы Коновалову требовалось набрать более 50 процентов голосов избирателей, пришедших на участки.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Хакасия
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