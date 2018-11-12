Иркутской области предсказали превращение в пустыню

Кардинальные изменения климата в Иркутской области и Забайкалье - вплоть до превращения в пустыню - спрогнозировали ученые Института земной коры СО РАН Иркутска. Таковы последствия тектонических преобразований, происходящих на Байкале.

В своей работе, опубликованной в издании "Наука в Сибири", руководитель центра коллективного пользования "Геодинамика и геохронология" института Алексей Иванов рассказал, что в результате очень сильного землетрясения, произошедшего примерно 125 тысяч лет назад, на дно Байкала сошла крупная оползневая пластина.

Она открыла сток в Ангару, из-за чего начали по-новому формироваться долины, а вода поднялась и стала затекать в притоки. Спадая, вода оставляла после себя сухие пески.

В долине Ангары до сих пор осталось огромное количество этого рыхлого материала. Из него продолжают образовываться барханы - источники пыльных бурь. В итоге, если возникнут проблемы с влажностью, растительность исчезнет и эти пески откроются для ветра. А значит, Иркутская область и Забайкалье могут запросто превратиться в пустыню.