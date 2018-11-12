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12.11.2018 14:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кемеровскому колледжу официально присвоили имя Иосифа Кобзона

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

Кемеровскому областному колледжу культуры и искусств сегодня официально присвоили имя народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

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На торжественную церемонию в колледж приехала вдова артиста Нинель Кобзон.

- Я очень благодарна тем людям, которые решили присвоить этому необыкновенному училищу имя Иосифа Давыдовича Кобзона, - рассказала Нинель Кобзон ОТР. - Я думаю, Иосиф Давыдович был бы очень рад, благодарен и счастлив.

Народный артист СССР, почетный гражданин Кемеровской области, выпускник Днепропетровского горного техникума выступал на сцене колледжа неоднократно - в 1963-м, 1966-м, 1971 годах. В музее колледжа, который посетила сегодня вдова артиста, хранятся его фотографии.

Напомним, с предложением присвоить учебному заведению имя Кобзона выступил коллектив колледжа. По мнению преподавателей, новый статус образовательного учреждения откроет для колледжа новые возможности. Руководство области, а также вдова певца поддержали соответствующее ходатайство.

Помимо этого, в Кузбассе появится премия имени Кобзона для талантливых студентов-вокалистов. Ежемесячно они будут получать по три тысячи рублей.

Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Умер Иосиф Кобзон
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