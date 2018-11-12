В Иркутской области педагог лишила ребенка обеда за плохое поведение

В Иркутской области родители пожаловались уполномоченному по правам ребенка на учителя, который лишал ребенка обеда за плохое поведение. Об этом сообщает пресс-служба регионального омбудсмена Светланы Семеновой.

В заявлении отец пострадавшего школьника сообщил, что его ребенка лишают питания в столовой. Якобы учительница специально не заказывает для него обед. Таким образом она наказывает мальчика за плохое поведение в классе.

Как сообщила омбудсмен Светлана Семенова, в адрес директора школы было направлено письмо с требованием разобраться в ситуации и наказать педагога.

- Лишение ребенка пищи приводит не только к психологическому дискомфорту, но и отрицательно сказывается на его физическом здоровье, - уверена Семенова.