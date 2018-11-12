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12.11.2018 13:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Иркутской области педагог лишила ребенка обеда за плохое поведение

Текст: Дмитрий Мальков
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В Иркутской области родители пожаловались уполномоченному по правам ребенка на учителя, который лишал ребенка обеда за плохое поведение. Об этом сообщает пресс-служба регионального омбудсмена Светланы Семеновой.

Фото: vesti.ru
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В заявлении отец пострадавшего школьника сообщил, что его ребенка лишают питания в столовой. Якобы учительница специально не заказывает для него обед. Таким образом она наказывает мальчика за плохое поведение в классе.

Как сообщила омбудсмен Светлана Семенова, в адрес директора школы было направлено письмо с требованием разобраться в ситуации и наказать педагога.

- Лишение ребенка пищи приводит не только к психологическому дискомфорту, но и отрицательно сказывается на его физическом здоровье, - уверена Семенова.

Общество Образование Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
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