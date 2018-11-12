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12.11.2018 18:07
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Кремле прокомментировали выборы в Хакасии

Текст: Кира Латухина

В Кремле ответили на вопросы журналистов по выборам главы Хакасии.

"До тех пор, пока это в рамках действующего электорального законодательства, то, соответственно, здесь нет необходимости что-либо оценивать", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков​​​. "Главное, чтобы это были легитимные выборы, чтобы были абсолютно прозрачными, абсолютно честными, поэтому здесь никаких проблем", - подчеркнул представитель Кремля в ответ на вопрос о безальтернативных выборах.

В Хакасии после подсчета 99 процентов протоколов побеждает Коновалов
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Избиратели проявили активность на голосовании в Хакасии

Напомним, что в воскресенье кандидат от КПРФ Валентин Коновалов победил во втором туре выборов главы Хакасии. В первом туре никто не смог набрать нужное число голосов.

Планы по трудоустройству врио главы Хакасии Михаила Развожаева есть, но пока решений не принято.

"Эти планы есть не в Кремле, а эти планы есть у президента. Он об этом говорил сам лично", - напомнил пресс-секретарь главы государства.

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